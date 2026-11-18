У прямому ефірі "Київський час" обговорять наслідки російських ударів по мостах столиці. Головні питання — як киянам пересуватися між берегами Дніпра, чи можливе будівництво підводного тунелю та чого очікувати від опалювального сезону.

Окрему увагу приділять ситуації на лівому березі Києва. Чи може він залишитися без нормального транспортного сполучення з рештою міста та наскільки реально побудувати тунель під Дніпром?

Також поговорять про теплопостачання житлових будинків. Які ризики виникають через російські обстріли та чи готові комунальні служби до нових викликів?

Дивіться прямий ефір "Київський час" о 19:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру "Київський час"

Володимир Крейденко — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Віктор Глеба — експерт із державного управління у сфері містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004–2008 роках;

Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд;

Дмитро Беспалов — експерт із транспортного планування.

Максим Бахматов — голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві.

Олександр Ковтунов — голова Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розповів про початок будівництва понтонних переправ через Дніпро. За його словами, їх планують облаштувати протягом двох-трьох місяців. Такі переправи мають забезпечити резервний проїзд між берегами в разі серйозного пошкодження основних мостів.

Також Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки 17 листопада. Через пошкодження тепломережі без опалення залишилися 317 багатоповерхівок Дарницького району. Крім того, було тимчасово зупинено рух метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Комунальні служби розпочали відновлювальні роботи.