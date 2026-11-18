У прямому ефірі відбувається засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на яке запросили генерал-майора Сергія Дуку. Після виходу із СІЗО він заявив про бажання особисто взяти участь у засіданні та розповісти власне бачення подій. ТСК розслідує можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод громадян під час дії воєнного стану.

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Що відомо про справу Сергія Дуки

6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки України Сергію Дуці, якого затримали в межах операції "Карфаген". Суд постановив тримати його під вартою, але визначив альтернативу — заставу в розмірі 65 млн гривень.

13 листопада за Дуку внесли всю суму застави, після чого він вийшов зі слідчого ізолятора. Під час виходу генерал публічно звернувся до народних депутатів із проханням створити тимчасову слідчу комісію для розслідування корупції в НАБУ.

На записах НАБУ Дука фігурує під прізвиськом "Акім". Слідство вважає, що він знав про діяльність організатора угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав йому вирішувати питання у СБУ та Офісі генерального прокурора.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після виходу із СІЗО під заставу генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про нібито витік документів щодо працівників НАБУ та осіб із їхнього оточення під час операції "Карфаген". Він стверджував, що отримував від вищого політичного керівництва держави вказівку не використовувати зібрані матеріали, та заявив про готовність надати докази своїх слів.

Також Новини.LIVE писали, що після звільнення з посади Дука продовжував перебувати на службі в СБУ — у розпорядженні відомства. За словами адвоката Дуки, звільнення з посади не означає автоматичного припинення служби в СБУ, а терміни перебування генерала в розпорядженні відомства залишалися невідомими.