Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по території України. Під ударом опинилися об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури, а також житлові квартали у низці регіонів. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 20 листопада

Гості ефіру:

Данило Єршов — політолог міжнародних відносин, молодший експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Олександр Гнидюк — експерт БФ "Міжнародний благодійний фонд громадської дипломатії";

Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни;

Антон Фьодоров — командир підрозділу нрк ББС "Свобода" 23 штурмового полку "Р.У.Г" Корпусу НГУ "Хартія";

Оксана Юринець — народна депутатка України VIII скликання;

Сергій Нагорняк — народний депутат, фракція "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Гліб Остапенко —експерт з питань зовнішньої політики;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Олег Саакян —політолог;

Дмитро Бурцев — Молодший науковий співробітник Інституту Сходознавства НАН України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 20 листопада Росія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали в Києві, Львові та Харкові, де окупанти вдарили по медичному закладу. У столиці під балістичним ударом перебували кілька районів міста.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок ракетної атаки на Київ пожежі виникли в Голосіївському, Оболонському та Подільському районах. Зокрема, загорілися офісна будівля на території інфраструктурного об’єкта та нежитлова забудова. Також зафіксували влучання біля одного з мостів.