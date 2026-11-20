На території Польщі у п'ятницю, 20 листопада під час масштабного обстрілу України впали дві ракети та реактивний безпілотник РФ. Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "випадково" випускав по території Польщі ударні дрони та "кілька невеликих ракет".

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Гості:

Давид Шарп, військовий оглядач (Ізраїль);

Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;

Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Віталій Кулик, футуролог;

Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор.

Ми писали, що також американський лідер Дональд Трамп відреагував на критику прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо повільної реакції США на інцидент. За його словами, він "нічого не може з цим вдіяти".

Новини.LIVE інформували, що вранці 20 листопада на території Польщі впали повітряні цілі РФ. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що це була свідома російська атака, адже ракети та дрони впали біля навчань "Коаліції охочих".