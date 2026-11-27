Уряд запустив масштабну перевірку даних про всіх чоловіків віком від 17 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Для цього між собою звірять бази Державної міграційної служби, Єдиного демографічного реєстру та самого реєстру військовозобов'язаних. Після цього фахівці Міноборони автоматично порівняють отриману інформацію із записами про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Оновити всі виявлені неточності в реєстрі оборонне відомство має впродовж 120 днів після завершення перевірки.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 27 листопада

Запрошені гості:

Петро Олещук, політолог;

Микола Поліщук, кореєзнавець;

Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України;

Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики;

Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;

Галина Курилів, лікар імунолог-гематолог, кандидат медичних наук.

Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада парламент ухвалив дві постанови — № 16191 та № 16207, щоб полегшити роботу українського бізнесу під час повітряних тривог. Депутати закликали уряд переглянути обмеження на час "жовтого" рівня загрози та пом’якшити вимоги до облаштування укриттів. Це дозволить підприємцям не зупиняти процеси й зберігати робочі місця, а працівникам — самостійно дбати про власну безпеку.

Паралельно в країні знову активно обговорюють ротацію кадрів у війську, зокрема залучення жінок на тилові та штабні посади. Ідея полягає в тому, щоб вивільнити чоловіків для інших завдань, наприклад для керування безпілотниками, хоча жодних офіційних рішень про обов'язкову мобілізацію жінок із весни 2027 року наразі немає.

Тим часом Кабмін відреагував на петицію про зниження граничного віку служби та перебування в запасі до 55 років, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Уряд поки не ухвалив остаточного рішення, пояснивши, що зміна вікових меж потребує глибокого аналізу з огляду на безпекову ситуацію та потреби армії.