Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ готується до нової масштабної атаки на Україну. Глава держави зазначив, що російські війська вже визначили цілі для масового обстрілу. Він заявив це на тлі нових хвиль російських атак на критичну інфраструктуру українських міст. Додаткові побоювання пов’язані з початком зимового періоду, адже пошкодження енергетики можуть спричинити тривалу відсутність електро-, тепло- та водопостачання.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик;

Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет;

Олександр Федієнко, народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Крейденко, народний депутат, фракція "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Леся Забуранна, народна депутатка, фракція "Слуга народу", комітет з питань бюджету;

Марина Ставнійчук, заслужений юрист України;

Олена Шуляк, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування".

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер, 26 листопада, що Росія збирається масштабно атакувати Україну. За словами очільника держави, пріоритетними цілями стануть енергетичні об'єкти та логістика країни.

Новини.LIVE інформували, що у вечірньому зверненні 25 листопада Володимир Зеленський зазначив, що від американської сторони затримується постачання систем ППО Patriot. Попри це, Україна взимку випробує прототипи антибалістичної системи FREYJA.