Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна доклала значних зусиль для повноцінного залучення Європи до мирного процесу зі Сполученими Штатами. Наразі українська сторона очікує від Вашингтона визначення дати наступної зустрічі, яка має відбутися вже в чотиристоронньому форматі.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Денис Клименко — аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки;

Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Євген Оропай (позивний "Скіф") — майор, начальник служби застосування відділення безпілотних систем секції планування застосування штабу бригади "Рубіж" Національної гвардії України;

Олексій Мовчан — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

Ігор Ясько — адвокат, кандидат юридичних наук, генеральний директор громадської спілки "Всеукраїнська професійна Ліга платників податків";

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про глухий кут у переговорах щодо територіального питання між Україною та Росією. За його словами, такого висновку американська сторона дійшла після тривалих розмов із Володимиром Путіним і російською делегацією.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов допустив проведення чотиристоронніх мирних переговорів за участю України, США, Європи та Росії до Різдва.