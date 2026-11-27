Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 листопада провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, за підсумками якого ухвалили зміни до плану далекобійних операцій України проти РФ. Їхньою метою є посилення впливу на російський ВПК та інші економічні процеси

"Була також детальна розмова з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо наших далекобійних відповідей на російський терор. Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів", — написав глава держави.

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Гості:

Вячеслав Ширяев, економіст;

Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Володимир Власюк, кандидат економічних наук;

Павло Гай-Нижник, політолог (доктор історичних наук);

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"

Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву кріїн НАТО (екс-представник України в Політичному комітеті НАТО);

Володимир Когутяк, віце-президент Світового Конгресу Українців;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 2005-2006 рр;

Дмитро Довгополий, експерт-міжнародник, (колишній співробітник Секретаріату ООН 1987-2019 рр).

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що далекобійні удари по РФ мають бути "більш відчутними" для російської воєнної машини. Окремо він обговорив зі спецслужбами та МЗС додаткові кроки для узгодження операцій у нейтральних водах за межами території України.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, українська сторона протягом тижня атакувала військові об'єкти в 11 регіонах Росії. Окремо він зазначив, що удари були спрямовані на об'єкти, які відіграють важливу роль для забезпечення потреб армії РФ.