Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна дає справедливу відповідь на кожен російський удар. Він також подякував Силам оборони за точність ураження цілей на території РФ. За словами глави держави, протягом тижня українські далекобійні засоби атакували нафтові об’єкти, підприємства з виробництва вибухівки, військові аеродроми та літаки в кількох регіонах Росії.

Про ці та інші актуальні події говоритимуть в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 27 листопада

До обговорення актуальних подій в Україні та світі долучаться:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук;

Сергій Таран — політолог;

Арсеній Пушкаренко — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА;

Олександр Корнійчук — головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби;

Олександр Гладун — демограф;

Євген Мушкін — генеральний директор ВДНГ.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські далекобійні засоби вже неодноразово уражали об’єкти в різних регіонах Росії. Серед них — Самарська, Нижньогородська, Ростовська, Волгоградська, Брянська та Тульська області, Краснодарський і Ставропольський краї, а також республіки Башкортостан і Татарстан.

Раніше під удар ЗСУ потрапили два російські об’єкти — нафтова станція "Субханкулово" та військовий аеродром "Мариновка". Обидва розташовані у Волгоградській області.