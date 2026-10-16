Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

16 жовтня 2026 р. 18:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

Text

08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026
Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Text

17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
Text

18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

Text

18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

Text

08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026
Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

У 2027 році витрати на війну сягнуть 155 млрд євро, тому Україна потребуватиме щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від Євросоюзу на оборону.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі. Він наголосив, що саме завдяки безпілотникам українські військові зупиняють більшість ворожих штурмів, порушують логістику РФ і послаблюють російську економіку.

"Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів — залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні", — зазначив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет;
  • Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Сергій Хлань, народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень;
  • Костянтин Криволап, авіаексперт.

Ми писали, що під час цього виступу український лідер Володимир Зеленський заявив партнерам, що подана сума є реалістичною. Він звернувся до ЄС з проханням знайти цю підтримку, адже вона допоможе стримувати агресію РФ.

Новини.LIVE писали, що окремо він прокоментував поточну ситуацію щодо використання Starlink в Україні, за його словами, обмеження досі діють. Водночас він заявив, що українська сторона не використовує Starlink для ударів по території РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

18:45 Зима стане випробуванням для енергосистеми: що прогнозують у Yasno

18:41 У Рівному масштабні знеструмлення після атаки РФ

18:36 Каллас: найближчим часом ЄС не зможе замінити Starlink

18:27 Туман, дощі та грози: прогноз погоди у Харкові на вихідні

18:25 Від 2022 до 2026 року: які продукти найбільше вдарили по гаманцях українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Суворий закон: що буде за позитивний тест на наркотики в армії

Text

18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

18:01 ЗСУ атакували російську станцію для виявлення балістичних ракет

17:50 Зеленський: наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро

Ексклюзив

17:45 Відновлення енергетики під загрозою: що заважає новим проєктам

Ексклюзив

18:45 Зима стане випробуванням для енергосистеми: що прогнозують у Yasno

18:41 У Рівному масштабні знеструмлення після атаки РФ

18:36 Каллас: найближчим часом ЄС не зможе замінити Starlink

18:27 Туман, дощі та грози: прогноз погоди у Харкові на вихідні

18:25 Від 2022 до 2026 року: які продукти найбільше вдарили по гаманцях українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Суворий закон: що буде за позитивний тест на наркотики в армії

18:01 ЗСУ атакували російську станцію для виявлення балістичних ракет

17:50 Зеленський: наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро

Ексклюзив

17:45 Відновлення енергетики під загрозою: що заважає новим проєктам

17:35 За дискримінацію хочуть штрафувати: кого можуть покарати

06:28 Овочі дорожчають: як змінилися ціни на одеському Привозі

15 жовтня

06:33 Зима без світла і тепла: як одесити готуються до холодів

14 жовтня
Ексклюзив

20:08 Власна квартира за кордоном: як і де українцям купити житло

06:33 Підготовка до зими: чи будуть одесити з теплом у будинках

12 жовтня

22:33 Енергетичне перемир’я: думки одеситів про заяву Трампа

10 жовтня

06:33 Ситуація у Миколаєві: чи планують містяни виїжджати за кордон

9 жовтня
Репортаж

06:33 Ціни на ринках пішли вгору: вартість продуктового кошика в Одесі

8 жовтня

06:33 Одеса очима мешканців: що одесити хочуть змінити в місті

6 жовтня

06:33 Росіяни запускають дрони по собаках: вихованці одеського центру адопції

3 жовтня

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

Text

18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

Text

08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня
Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Відео по темі

Всі відео
РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

16 жовтня 2026 р. 13:20
Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2026 р. 08:00
Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

15 жовтня 2026 р. 20:00
Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

15 жовтня 2026 р. 18:31
Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

15 жовтня 2026 р. 17:14
ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

15 жовтня 2026 р. 13:20
Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2026 р. 18:29

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації