Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

У 2027 році витрати на війну сягнуть 155 млрд євро, тому Україна потребуватиме щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від Євросоюзу на оборону.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі. Він наголосив, що саме завдяки безпілотникам українські військові зупиняють більшість ворожих штурмів, порушують логістику РФ і послаблюють російську економіку.

"Зараз ми могли б подвоїти чи потроїти виробництво дронів — залежно від типу. Але нам просто не вистачає на це грошей. Це правда. Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні", — зазначив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Дмитро Биков, публіцист, письменник та поет;

Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень;

Костянтин Криволап, авіаексперт.

Ми писали, що під час цього виступу український лідер Володимир Зеленський заявив партнерам, що подана сума є реалістичною. Він звернувся до ЄС з проханням знайти цю підтримку, адже вона допоможе стримувати агресію РФ.

Новини.LIVE писали, що окремо він прокоментував поточну ситуацію щодо використання Starlink в Україні, за його словами, обмеження досі діють. Водночас він заявив, що українська сторона не використовує Starlink для ударів по території РФ.