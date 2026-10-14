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РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

14 жовтня 2026 р. 13:04

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9 жовтня 2026
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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

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08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

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Унаслідок російських ударів по Києву 14 жовтня загинули троє людей, є багато поранених. Пошкоджень зазнали всі три столичні ТЕЦ, через що в п’яти районах міста вимкнули світло та скасували графіки стабілізаційних відключень. Київ потерпає від балістичних ударів третю добу поспіль.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 14 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Сергій Смаль — полковник, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації;
  • Михайло Бабійчук — генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру DiXi Group;
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Євгеній Семеняка — експерт з легалізації іноземців у Польщі;
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 14 жовтня російські війська атакували всі три ТЕЦ Києва, енергетичні об’єкти Харкова й області та критичну інфраструктуру Київщини. У столиці внаслідок ударів РФ є загиблі та постраждалі. На Київщині пошкоджено 22 об’єкти, серед яких енергетична інфраструктура, виробничі приміщення, заклади торгівлі та житлові будинки.

Новини.LIVE писали, що у Києві через російську атаку 14 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії в п’яти районах столиці. Без світла можуть залишатися споживачі в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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12:45 Оборона Слов’янська посилилася: Півненко про ситуацію на Донеччині

12:38 На Харківщині невідомий застрелив п’ятьох військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:28 Нестабільний штормовий рівень: прогноз магнітних бур на сьогодні

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