Внаслідок російських ударів в Україні зафіксовано численні пошкодження енергомереж та об'єктів передачі електроенергії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а Україна потребує додаткового енергетичного обладнання та засобів протиповітряної оборони.

Про це та інші теми говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні, починаючи з 18:00, в студії обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики;

Дмитро Гордон — журналіст;

Руслан Горбенко — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Михайло Цимбалюк — народний депутат України від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт Києва.

Також Новини.LIVE писав, що 8 жовтня в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через падіння напруги у високовольтній мережі. У Міненерго пояснили, що російські атаки пошкодили обладнання, через що раніше оприлюднені погодинні графіки тимчасово скасували.