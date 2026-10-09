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Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2026 р. 17:59

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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2026
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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

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13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2026
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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

Внаслідок російських ударів в Україні зафіксовано численні пошкодження енергомереж та об'єктів передачі електроенергії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а Україна потребує додаткового енергетичного обладнання та засобів протиповітряної оборони.

Про це та інші теми говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні, починаючи з 18:00, в студії обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики;
  • Дмитро Гордон — журналіст;
  • Руслан Горбенко — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат України від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Юрій Подорожній — політтехнолог;
  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт Києва.

Також Новини.LIVE писав, що 8 жовтня в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через падіння напруги у високовольтній мережі. У Міненерго пояснили, що російські атаки пошкодили обладнання, через що раніше оприлюднені погодинні графіки тимчасово скасували.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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