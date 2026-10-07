Україна готова вже у жовтні провести тристоронні переговори зі США та Росією й очікує на сигнал Москви. Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив 7 жовтня, наголосивши, що Київ виступає за зустріч на рівні лідерів, але готовий і до переговорів на інших рівнях.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 7 жовтня.

Гості ефіру:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)

Олександр Гречко , співзасновник ГО "Пасажири Києва"

Андрій Корецький, Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд

Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновинк VIHAREV architects and engineers

Андрій Миргородський

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна готова працювати над створенням п'ятьох форматів припинення вогню. Зокрема, йдеться про повне й безумовне припинення вогню, домовленості щодо Чорного моря та енергетичне перемир'я. Проте, за словами Георгія Тихого, для початку перемир'я потрібна аналогічна згода Росії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна висловила готовність узгоджувати з ЄС параметри інтеграції вітчизняного агросектору. Переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими.