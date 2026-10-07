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Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2026 р. 18:08

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

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08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
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18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2026
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21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

Text

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Україна готова вже у жовтні провести тристоронні переговори зі США та Росією й очікує на сигнал Москви. Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив 7 жовтня, наголосивши, що Київ виступає за зустріч на рівні лідерів, але готовий і до переговорів на інших рівнях.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 7 жовтня.

Гості ефіру:

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль) 
  • Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик 
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) 
  • Олександр Гречко , співзасновник ГО "Пасажири Києва" 
  • Андрій Корецький, Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд 
  • Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновинк VIHAREV architects and engineers 
  • Андрій Миргородський 
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Раніше  Новини.LIVE писали, що Україна готова працювати над створенням п'ятьох форматів припинення вогню. Зокрема, йдеться про повне й безумовне припинення вогню, домовленості щодо Чорного моря та енергетичне перемир'я. Проте, за словами Георгія Тихого, для початку перемир'я потрібна аналогічна згода Росії.

Також  Новини.LIVE повідомляли, що Україна висловила готовність узгоджувати з ЄС параметри інтеграції вітчизняного агросектору. Переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими.

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17:50 Російська атака по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

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