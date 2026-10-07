Україна готова вже у жовтні провести тристоронні переговори зі США та Росією й очікує на сигнал Москви. Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив 7 жовтня, наголосивши, що Київ виступає за зустріч на рівні лідерів, але готовий і до переговорів на інших рівнях.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 7 жовтня.
Гості ефіру:
- Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)
- Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик
- Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)
- Олександр Гречко , співзасновник ГО "Пасажири Києва"
- Андрій Корецький, Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд
- Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновинк VIHAREV architects and engineers
- Андрій Миргородський
- Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури
Раніше Новини.LIVE писали, що Україна готова працювати над створенням п'ятьох форматів припинення вогню. Зокрема, йдеться про повне й безумовне припинення вогню, домовленості щодо Чорного моря та енергетичне перемир'я. Проте, за словами Георгія Тихого, для початку перемир'я потрібна аналогічна згода Росії.
Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна висловила готовність узгоджувати з ЄС параметри інтеграції вітчизняного агросектору. Переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими.