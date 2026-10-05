Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог-міжнародник Дмитро Левусь, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Станіслав Краснов, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко, народний депутат України 1-4-го та 6-го скликань Тарас Стецьків, заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, нардеп Сергій Козир та політолог Петро Олещук.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом повідомив про нову пропозицію американської сторони щодо переговорів. За його словами, Вашингтон ініціює зустріч представників України, Росії та США у жовтні. Київ уже підтвердив готовність долучитися до такого формату.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський підтвердив американській стороні готовність України підтримати тристоронню зустріч до кінця жовтня. Вашингтон наразі окремо контактує з Києвом та Москвою.

Раніше The Atlantic писало, що США планують у жовтні організувати тристоронні переговори за участю України та Росії. Основну увагу під час зустрічі хочуть зосередити на питанні енергетичного перемир’я.