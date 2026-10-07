Гостями ефіру День.LIVE стануть кандидат політичних наук Андрій Ковальов, народний депутат України, голова громадської організації "Неподільна Україна" Дмитро Костюк, доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви" Катерина Рошук, історик, експерт із відносин Ізраїлю та України Шимон Бріман та експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE з 13:00 до 16:00.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять ситуацію в енергосистемі України після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У середу, 7 жовтня, у низці областей запровадили погодинні графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черги, а для бізнесу діють обмеження споживання електроенергії.

Наразі через російські обстріли без електропостачання залишаються споживачі у п'яти областях. У разі ускладнення ситуації в енергосистемі можливе застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 7 жовтня в окремих регіонах України запровадили погодинні відключення світла. Через російські удари без електропостачання залишилася частина споживачів у Вінницькій, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Також Новини.LIVE писав, що під час нічної атаки Росія намагалася уразити потужну електропідстанцію "Київ-Укренерго" та залишити без світла частину Дарницького району столиці. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що підстанція має сучасний бетонний захист, а російські ракети натомість влучили в розташований поруч гаражний кооператив.