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Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

02 жовтня 2026 р. 18:34

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18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

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08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2026
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17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

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13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

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18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

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08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2026
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17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

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13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

Володимир Зеленський заявив, що Росія посилює атаки по Києву, намагаючись дестабілізувати життя столиці та спонукати мешканців виїжджати. За словами президента, Кремль може й надалі нарощувати тиск, тоді як його сигнали, на думку Зеленського, адресовані передусім США. Про це він розповів в інтерв’ю EL PAÍS біля пошкодженої російським ударом київської школи.

"Вони хочуть, щоб українці — особливо жителі столиці — залишили столицю. Насправді саме цього вони прагнули, коли почалося повномасштабне вторгнення", — сказав президент. 

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:  

  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" 
  • Юрій Подорожній, політтехнолог  
  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт"  
  • Катерина Коваль, експерт з нацбезпеки та оборони, офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE  
  • Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни 
  • Ольга Алтуніна, Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України 
  • Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва"
  • Василь Божик, позивний Ватра, прес-сержант 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заздалегідь попереджав американських представників про можливість масованих російських атак у період виборів у США та після них, які можуть бути спрямовані передусім по цивільних. За його словами, Москва прагне максимально загострити ситуацію та посилити інтенсивність війни.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив — Україна проводить випробування п’яти моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими ударними БпЛА. Вже в жовтні планують отримати 400 таких засобів.
 

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18:25 Ці PIN-коди вгадують легко: як захистити кошти від шахраїв

18:20 Дистанційна ВЛК: кому доступна така опція і що потрібно мати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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