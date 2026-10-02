Володимир Зеленський заявив, що Росія посилює атаки по Києву, намагаючись дестабілізувати життя столиці та спонукати мешканців виїжджати. За словами президента, Кремль може й надалі нарощувати тиск, тоді як його сигнали, на думку Зеленського, адресовані передусім США. Про це він розповів в інтерв’ю EL PAÍS біля пошкодженої російським ударом київської школи.

"Вони хочуть, щоб українці — особливо жителі столиці — залишили столицю. Насправді саме цього вони прагнули, коли почалося повномасштабне вторгнення", — сказав президент.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"

Юрій Подорожній, політтехнолог

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт"

Катерина Коваль, експерт з нацбезпеки та оборони, офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE

Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Ольга Алтуніна, Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України

Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва"

Василь Божик, позивний Ватра, прес-сержант 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заздалегідь попереджав американських представників про можливість масованих російських атак у період виборів у США та після них, які можуть бути спрямовані передусім по цивільних. За його словами, Москва прагне максимально загострити ситуацію та посилити інтенсивність війни.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив — Україна проводить випробування п’яти моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими ударними БпЛА. Вже в жовтні планують отримати 400 таких засобів.

