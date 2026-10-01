Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Після російських ударів захист критичної інфраструктури Києва посилять. Володимир Зеленський повідомив про зміни в системі реагування та перерозподіл ресурсів. Також перевірять домовленості щодо боєприпасів для F-16 і ракет ППО.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 1 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики (2022-2025 роки), кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital";

Дмитро Макогон — інженер-конструктор;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Богдан Слуцький — економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС);

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Сергій Грабський — полковник, військовий експерт;

Олексій Кущ — економіст і фінансовий аналітик;

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив про узгодження з Єврокомісією формату та строків покриття фінансових і оборонних потреб України у 2026–2027 роках. Сторони визначили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу підтримки. Надалі цю роботу щомісяця координуватимуть та узгоджуватимуть необхідні дії.

Новини.LIVE також писали, що 1 жовтня 2026 року Зеленський повідомив про ураження російських військових цілей у Чорному морі та кількох регіонах РФ. Серед них — місце пуску й зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об’єкт у Самарській та склад забезпечення у Брянській області. Президент подякував українським військовим і працівникам оборонної сфери за результати роботи.