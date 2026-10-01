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Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

01 жовтня 2026 р. 17:37

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08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

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17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

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Text

19:21 Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Після російських ударів захист критичної інфраструктури Києва посилять. Володимир Зеленський повідомив про зміни в системі реагування та перерозподіл ресурсів. Також перевірять домовленості щодо боєприпасів для F-16 і ракет ППО.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 1 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики (2022-2025 роки), кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital";
  • Дмитро Макогон — інженер-конструктор;
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Богдан Слуцький — економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС);
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Сергій Грабський — полковник, військовий експерт;
  • Олексій Кущ — економіст і фінансовий аналітик;
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив про узгодження з Єврокомісією формату та строків покриття фінансових і оборонних потреб України у 2026–2027 роках. Сторони визначили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу підтримки. Надалі цю роботу щомісяця координуватимуть та узгоджуватимуть необхідні дії.

Новини.LIVE також писали, що 1 жовтня 2026 року Зеленський повідомив про ураження російських військових цілей у Чорному морі та кількох регіонах РФ. Серед них — місце пуску й зберігання ударних дронів в Орловській області, нафтовий об’єкт у Самарській та склад забезпечення у Брянській області. Президент подякував українським військовим і працівникам оборонної сфери за результати роботи.

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