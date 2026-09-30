Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

Сьогодні у прямому ефірі Київського часу говоритимуть про наслідки ударів по Києву та головні ризики для столиці напередодні зими. Чи витримає енергосистема нові атаки, що буде зі світлом, мобільним зв’язком та Інтернетом і до яких сценаріїв варто готуватися киянам.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:
- Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у Києві
- Віктор Глеба — експерт із містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках
- Володимир Мартиненко — адвокат, радник міністра внутрішніх справ у 2015-2021 роках
- Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Алла Шлапак — депутатка Київради від gартії "Батьківщина"
- Олександр Ольшанський, президент Internet Invest Group
Теми ефіру "Київський час"
Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":
- Чи безпечно відкривати Південний міст для руху під час дронової тривоги після падіння на нього уламків
- Якщо реактивний "Шахед" пролітає Київ за три хвилини, чи потрібен поділ тривог на жовтий і червоний рівні
- Чому за 4,5 року в Києві встановили лише одне мобільне укриття і хто відповідає за появу нових
- Що буде зі світлом цієї зими після удару по Трипільській ТЕС та як Київ готується до нових атак на енергетику
- Як удари по датацентрах можуть вплинути на інтернет і зв'язок у столиці
- На що Київ спрямує новий кредит у 1,5 млрд грн для посилення енергостійкості
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 30 вересня на Київщині діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження стосуються двох із 12 черг — 3.2 та 5.2.
Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського ракетного удару по Києву у Святошинському районі загинули три покоління однієї родини. Російська ракета зруйнувала приватний будинок, ще одна постраждала померла дорогою до лікарні.