Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

Сьогодні у прямому ефірі Київського часу говоритимуть про наслідки ударів по Києву та головні ризики для столиці напередодні зими. Чи витримає енергосистема нові атаки, що буде зі світлом, мобільним зв’язком та Інтернетом і до яких сценаріїв варто готуватися киянам.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у Києві

Віктор Глеба — експерт із містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках

Володимир Мартиненко — адвокат, радник міністра внутрішніх справ у 2015-2021 роках

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Алла Шлапак — депутатка Київради від gартії "Батьківщина"

Олександр Ольшанський, президент Internet Invest Group

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Чи безпечно відкривати Південний міст для руху під час дронової тривоги після падіння на нього уламків

Якщо реактивний "Шахед" пролітає Київ за три хвилини, чи потрібен поділ тривог на жовтий і червоний рівні

Чому за 4,5 року в Києві встановили лише одне мобільне укриття і хто відповідає за появу нових

Що буде зі світлом цієї зими після удару по Трипільській ТЕС та як Київ готується до нових атак на енергетику

Як удари по датацентрах можуть вплинути на інтернет і зв'язок у столиці

На що Київ спрямує новий кредит у 1,5 млрд грн для посилення енергостійкості

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 30 вересня на Київщині діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження стосуються двох із 12 черг — 3.2 та 5.2.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського ракетного удару по Києву у Святошинському районі загинули три покоління однієї родини. Російська ракета зруйнувала приватний будинок, ще одна постраждала померла дорогою до лікарні.