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Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

30 вересня 2026 р. 19:21

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19:21 Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

28 вересня 2026
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18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

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19:21 Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі Київського часу говоритимуть про наслідки ударів по Києву та головні ризики для столиці напередодні зими. Чи витримає енергосистема нові атаки, що буде зі світлом, мобільним зв’язком та Інтернетом і до яких сценаріїв варто готуватися киянам.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у Києві
  • Віктор Глеба — експерт із містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках
  • Володимир Мартиненко — адвокат, радник міністра внутрішніх справ у 2015-2021 роках
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"       
  • Алла Шлапак — депутатка Київради від gартії "Батьківщина"
  • Олександр Ольшанський, президент Internet Invest Group

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Чи безпечно відкривати Південний міст для руху під час дронової тривоги після падіння на нього уламків
  • Якщо реактивний "Шахед" пролітає Київ за три хвилини, чи потрібен поділ тривог на жовтий і червоний рівні
  • Чому за 4,5 року в Києві встановили лише одне мобільне укриття і хто відповідає за появу нових
  • Що буде зі світлом цієї зими після удару по Трипільській ТЕС та як Київ готується до нових атак на енергетику
  • Як удари по датацентрах можуть вплинути на інтернет і зв'язок у столиці
  • На що Київ спрямує новий кредит у 1,5 млрд грн для посилення енергостійкості

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 30 вересня на Київщині діють графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження стосуються двох із 12 черг — 3.2 та 5.2.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського ракетного удару по Києву у Святошинському районі загинули три покоління однієї родини. Російська ракета зруйнувала приватний будинок, ще одна постраждала померла дорогою до лікарні.

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19:10 Будні таксистів в Україні: водій назвав суму чистого заробітку за один день

19:03 Комунальні тарифи у жовтні: скільки будуть платити одесити

18:50 Київщина без світла: графіки відключення на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 У трьох областях України діють аварійні відключення світла

18:45 Укрзалізниця оновлює старі вагони: що зміниться для пасажирів

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