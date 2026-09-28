Росія всю ніч і ранок атакувала українські регіони. Внаслідок ударів є загиблі та десятки поранених. Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки обстрілів у Харкові, Києві та інших областях, а також закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Про це та інше можна дізнатися в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ;

Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня Росія випустила по Україні понад 2200 ударних безпілотників, близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів. За його словами, значна частина ракет була балістичною, а під ударом опинилися житлові будинки, енергетична та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 вересня Володимир Зеленський повідомив про результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області та під час інших операцій активної оборони. За його словами, за тиждень на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.