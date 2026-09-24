Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ обговорить із ведучим Новини.LIVE Віталієм Прудиусом перспективи завершення війни, стратегію Росії та майбутнє України в умовах демографічних і економічних викликів.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

Головні теми розмови

Чи може війна завершитися до зими?

Чому Росія не погоджується на припинення вогню?

Війна на виснаження: якої мети прагне Кремль?

Чи готує РФ новий етап війни після завершення нинішнього періоду?

Навіщо Путін формує нові політичні еліти з військових?

Демографічна криза в Україні та майбутнє населення країни.

Чому в Україні стає менше хлопців у випускних класах і куди виїжджає молодь?

Чи можуть санкції США проти Росії вплинути на перебіг війни?

Китай і США: нове геополітичне протистояння за ресурси.

Чи може Китай посилити контроль над Росією після Путіна?

Світова енергетична криза та ризики для ринку пального.

Чи подорожчає дизельне пальне та що буде з цінами в Україні?

Від чого залежатиме ситуація з пальним узимку?

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення стосовно виділення майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні. Допомога надійде в рамках програми Ukraine Facility.

Також Новини.LIVE писали, що одразу шість правозахисних організацій заявили про випадки, коли банки блокують перекази на офіційний рахунок ВАКС у Держказначействі. Через це, за їхніми словами, підозрювані залишаються в СІЗО, хоча суд визначив для них заставу як альтернативу триманню під вартою. Правозахисники вимагають від Національного банку України (НБУ) втрутитися в ситуацію та припинити блокування таких платежів.