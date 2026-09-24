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Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

24 вересня 2026 р. 20:00

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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:34 США запропонували Україні та Росії три кроки для деескалації: ефір Вечір.LIVE

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12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2026
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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:34 США запропонували Україні та Росії три кроки для деескалації: ефір Вечір.LIVE

Text

12:56 Зеленський допустив зустріч за участі Трампа і Путіна на G20: ефір День.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2026
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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ обговорить із ведучим Новини.LIVE Віталієм Прудиусом перспективи завершення війни, стратегію Росії та майбутнє України в умовах демографічних і економічних викликів.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

Головні теми розмови

  • Чи може війна завершитися до зими?
  • Чому Росія не погоджується на припинення вогню?
  • Війна на виснаження: якої мети прагне Кремль?
  • Чи готує РФ новий етап війни після завершення нинішнього періоду?
  • Навіщо Путін формує нові політичні еліти з військових?
  • Демографічна криза в Україні та майбутнє населення країни.
  • Чому в Україні стає менше хлопців у випускних класах і куди виїжджає молодь?
  • Чи можуть санкції США проти Росії вплинути на перебіг війни?
  • Китай і США: нове геополітичне протистояння за ресурси.
  • Чи може Китай посилити контроль над Росією після Путіна?
  • Світова енергетична криза та ризики для ринку пального.
  • Чи подорожчає дизельне пальне та що буде з цінами в Україні?
  • Від чого залежатиме ситуація з пальним узимку?

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення стосовно виділення майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні. Допомога надійде в рамках програми Ukraine Facility.

Також Новини.LIVE писали, що одразу шість правозахисних організацій заявили про випадки, коли банки блокують перекази на офіційний рахунок ВАКС у Держказначействі. Через це, за їхніми словами, підозрювані залишаються в СІЗО, хоча суд визначив для них заставу як альтернативу триманню під вартою. Правозахисники вимагають від Національного банку України (НБУ) втрутитися в ситуацію та припинити блокування таких платежів.

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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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19:55 Зеленський: анкориджські домовленості більше не обговорюють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 Зеленський: Китай передає РФ дрони-ждуни, які чекають на людей біля вікон

19:25 Пенсіонери можуть втратити виплати: які доходи перевірить ПФУ

19:25 Овочі дешевшають: на яких продуктах українці можуть зекономити

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20:00 Ціни, війна та виїзд молоді: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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