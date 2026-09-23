У Нью-Йорку у середу, 23 серпня, стартував другий день Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй. Світові лідери виступають із заявами.

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Другий день Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку розпочалися виступи світових лідерів у межах Генеральної Асамблеї ООН, що обʼєднує представників 193 країн.

Під час засідань глави держав і урядів порушують найважливіші питання міжнародного порядку денного та обговорюють основні глобальні виклики.

Як писали Новини.LIVE, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Росія розв’язала жорстоку війну проти суверенної України, чим грубо порушила положення Статуту ООН. Він закликав забезпечувати захист цивільного населення без застосування подвійних стандартів.

Крім того, президент США Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї ООН закликав російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України.