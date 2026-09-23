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Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

23 вересня 2026 р. 15:33

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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07:35Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

22 вересня 2026
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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

21 вересня 2026
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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на житлову політику у 2027 році заклали 85 млрд грн

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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Ексклюзив

07:35 Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

22 вересня 2026
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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

У Нью-Йорку у середу, 23 серпня, стартував другий день Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй. Світові лідери виступають із заявами.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Другий день Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку розпочалися виступи світових лідерів у межах Генеральної Асамблеї ООН, що обʼєднує представників 193 країн.

Під час засідань глави держав і урядів порушують найважливіші питання міжнародного порядку денного та обговорюють основні глобальні виклики.

Як писали Новини.LIVE, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Росія розв’язала жорстоку війну проти суверенної України, чим грубо порушила положення Статуту ООН. Він закликав забезпечувати захист цивільного населення без застосування подвійних стандартів.

Крім того, президент США Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї ООН закликав російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України

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15:50 Ціни на крупи злетіли: скільки доведеться витратити на місячний запас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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