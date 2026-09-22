Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичного врегулювання за умови, що Росія погодиться на безумовне припинення вогню. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що паралельно Україна потребує надійних гарантій безпеки.

"Якщо росіяни готові до припинення вогню — так, без умов, просто припинення вогню і переговори", — заявив глава держави.

Водночас сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН запланована зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Павло Ніколаєнко, заступник командира 2 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з психологічної підтримки персоналу, капітан

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України

Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime"

Денис Попович, військовий оглядач

Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики

Микола Осиченко, президент "Маріупольського телебачення" (2019-2023), блогер та волонтер

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. Він вже провів двопартійну зустріч із представниками Конгресу США. У переговорах взяли участь сенатори Джин Шахін і Річард Блюменталь, а також конгресмени-республіканець Дейв Маккормік і демократ Джон Кертіс. Глава держави висловив американським законодавцям вдячність за підтримку законопроєкту, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом.

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський наголосив, що США мають посилити санкції проти РФ. Він заявив, що повинні це зробити, насамперед не заради України, а з поваги до тих американців, які підтримували нас та демократію від самого початку повномасштабного вторгнення.