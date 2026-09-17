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НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2026 р. 18:00

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18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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В Україні зростають ціни на пальне на тлі прискорення інфляції. 17 вересня Національний банк підвищив облікову ставку до 16%. Водночас великі мережі АЗС вдруге за день оновили ціни на бензин і дизельне пальне, подекуди одразу на 2 гривні за літр.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 17 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Позивний "Дерун" — штурмовик спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан";
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Володимир Джиджора — віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ексдипломат посольства України в Ірані.

Новини.LIVE інформували, що у четвер, 17 вересня, великі мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на пальне. "Укрнафта" та SOCAR двічі за день оновили вартість бензину й дизельного пального. Водночас середня ціна А-95 преміум за добу зросла на 1,25 грн, а дизеля — на 32 копійки за літр.

Новини.LIVE також писали, що дизельне пальне в Україні продовжує дорожчати, а до кінця року його ціна може сягнути 115 грн за літр. За такого сценарію повний бак на 50 літрів коштуватиме близько 5 750 грн. Наразі середня ціна дизеля становить близько 98,53 грн за літр.

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18:05 Знижки в 130 країнах: які привілеї мають українські студенти за кордоном

17:55 Було збиття: Зеленський про результати перехоплювачів проти реактивних БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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