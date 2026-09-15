Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні, наголосивши на готовності Києва до мирних переговорів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 вересня.

Гості ефіру:

Олег Саакян — політолог;

Сергій Джердж — голова Громадської ліги "Україна — НАТО";

Олександр Леонов— виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Наталія Птуха — синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру;

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Українська сторона розраховує, що лідери обговорять шляхи завершення війни та можливі формати припинення вогню, зокрема енергетичне перемир’я.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський заявив, що Україна готова до взаємної відмови від ударів по критичній інфраструктурі. Київ очікує від партнерів конкретики та гарантій, що Росія також дотримуватиметься домовленостей щодо припинення таких атак.