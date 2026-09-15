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Головна arrow Відео arrow Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE arrow
Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

15 вересня 2026 р. 13:04

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13:04 Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

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08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026
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18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

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13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

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08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026
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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026
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Ексклюзив

20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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13:04 Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

Text

08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026
Text

18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні, наголосивши на готовності Києва до мирних переговорів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 вересня.

Гості ефіру:

  • Олег Саакян — політолог;
  • Сергій Джердж — голова Громадської ліги "Україна — НАТО";
  • Олександр Леонов—  виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Наталія Птуха — синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру;
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Українська сторона розраховує, що лідери обговорять шляхи завершення війни та можливі формати припинення вогню, зокрема енергетичне перемир’я.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський заявив, що Україна готова до взаємної відмови від ударів по критичній інфраструктурі. Київ очікує від партнерів конкретики та гарантій, що Росія також дотримуватиметься домовленостей щодо припинення таких атак.

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13:00 Українки отримають від Карітас 2 100 грн: що для цього треба

12:55 Професор Інституту Клінтона пояснив, як Буданов тисне на Кремль зсередини

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12:54 Гончаренко: Кравченко виїхав за кордон під фейковим приводом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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