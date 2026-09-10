Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом обговорили перспективи мирних переговорів, можливі строки завершення війни та послаблення переговорних позицій України. Кущ розповів, чому Росія продає золото, наскільки Кремлю вистачить ресурсів для затяжної війни та чи може смерть Путіна призвести до припинення російської агресії. Також під час розмови проаналізували посилення Ірану, військову співпрацю Росії з КНДР, зближення Китаю та Індії, політичні процеси в Німеччині та наслідки терактів 11 вересня.

Теми ефіру "Світ на зламі"

Мирні переговори та можливі сценарії завершення війни.

Переговорні позиції України та перспективи дипломатичного врегулювання.

Російська економіка: ресурси Кремля для продовження війни та продаж золота.

Удари РФ по українській інфраструктурі та можливі нові атаки.

Допомога Росії від КНДР та зближення Китаю й Індії.

Загострення на Близькому Сході та ризики глобального конфлікту.

Чи може смерть Путіна вплинути на завершення війни.

Наслідки терактів 11 вересня.

Новини.LIVE писали, що на думку Олексія Куща, подальший розвиток ситуації в Україні та час можливого настання нових кризових періодів значною мірою визначатимуться стійкістю державних інституцій і результатами на фронті. Водночас економіст вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї проти України, зокрема з огляду на позицію Китаю.

Ми також повідомляли, що нині триває переговорний процес, ініційований Сполученими Штатами. Зокрема, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у роботі над досягненням миру в Україні. За його словами, сторони також досягли певних успіхів у підготовці нових тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.