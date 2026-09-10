Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE arrow
Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

10 вересня 2026 р. 20:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом обговорили перспективи мирних переговорів, можливі строки завершення війни та послаблення переговорних позицій України. Кущ розповів, чому Росія продає золото, наскільки Кремлю вистачить ресурсів для затяжної війни та чи може смерть Путіна призвести до припинення російської агресії. Також під час розмови проаналізували посилення Ірану, військову співпрацю Росії з КНДР, зближення Китаю та Індії, політичні процеси в Німеччині та наслідки терактів 11 вересня.

Теми ефіру "Світ на зламі"

  • Мирні переговори та можливі сценарії завершення війни.
  • Переговорні позиції України та перспективи дипломатичного врегулювання.
  • Російська економіка: ресурси Кремля для продовження війни та продаж золота.
  • Удари РФ по українській інфраструктурі та можливі нові атаки.
  • Допомога Росії від КНДР та зближення Китаю й Індії.
  • Загострення на Близькому Сході та ризики глобального конфлікту.
  • Чи може смерть Путіна вплинути на завершення війни.
  • Наслідки терактів 11 вересня.

Новини.LIVE писали, що на думку Олексія Куща, подальший розвиток ситуації в Україні та час можливого настання нових кризових періодів значною мірою визначатимуться стійкістю державних інституцій і результатами на фронті. Водночас економіст вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї проти України, зокрема з огляду на позицію Китаю.

Ми також повідомляли, що нині триває переговорний процес, ініційований Сполученими Штатами. Зокрема, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у роботі над досягненням миру в Україні. За його словами, сторони також досягли певних успіхів у підготовці нових тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

20:26 Снєгирьов: у Києві ще щонайменше місяць можуть тривати часті тривоги

20:20 Місцями можливі опади: прогноз погоди в Києві на завтра

20:00 Висновки розслідування поранення в ЗСУ неправдиві: як оскаржити

Text

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Ексклюзив

19:55 Україні бракує грошей на оборону: бюджет недоотримав 35 млрд грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:46 Похолодання до +6 °C: синоптики здивували прогнозом погоди на Львівщині

19:37 Удар РФ по Павлограду та Краматорську: Зеленський відреагував

19:25 Четверта річниця визволення Ізюма: Буданов зробив заяву

19:25 Податкова запустила гарячі лінії: куди звертатися бізнесу після обстрілів

19:10 Виплати одиноким матерям у 2026 році: повний список допомоги та пільг

Ексклюзив

20:26 Снєгирьов: у Києві ще щонайменше місяць можуть тривати часті тривоги

20:20 Місцями можливі опади: прогноз погоди в Києві на завтра

20:00 Висновки розслідування поранення в ЗСУ неправдиві: як оскаржити

Ексклюзив

19:55 Україні бракує грошей на оборону: бюджет недоотримав 35 млрд грн

19:46 Похолодання до +6 °C: синоптики здивували прогнозом погоди на Львівщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:37 Удар РФ по Павлограду та Краматорську: Зеленський відреагував

19:25 Четверта річниця визволення Ізюма: Буданов зробив заяву

19:25 Податкова запустила гарячі лінії: куди звертатися бізнесу після обстрілів

19:10 Виплати одиноким матерям у 2026 році: повний список допомоги та пільг

18:59 Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти

06:33 Напівпорожні полиці в магазинах: чи роблять одесити запаси продуктів

9 вересня

06:33 Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

8 вересня

06:33 Переговори зі спецпредставниками США: чого очікують одесити

5 вересня

06:33 Продукти в супермаркетах Одеси: ціни та наявність товарів

4 вересня
Ексклюзив

06:40 Кількість українців неухильно скорочується, – Лібанова

2 вересня

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

27 серпня

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

Text

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2026 р. 17:53
Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

10 вересня 2026 р. 13:06
Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026 р. 08:00
Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

09 вересня 2026 р. 19:00
ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2026 р. 18:00
США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

09 вересня 2026 р. 13:00
Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2026 р. 08:00
ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2026 р. 18:27

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації