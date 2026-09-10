Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE arrow
Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2026 р. 17:53

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
Text

18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стануть економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос, народний депутат України Олексій Леонов, експерт з геоекономіки Олег Саркіц, народний депутат України Віталій Войцехівський, народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко, політтехнолог Олег Постернак, народний депутат України Володимир Крейденко та народний депутат України Олексій Кучеренко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням. За його словами, якщо Верховна Рада України не ухвалить законопроєкти, необхідні для виконання вимог міжнародних партнерів, у державному секторі можуть виникнути затримки з виплатою заробітної плати.

Також учасники ефіру проаналізують, чи справді Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів для фінансування державного бюджету, до яких наслідків це може призвести та чи існує ризик емісійного фінансування у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ризик затримок соціальних виплат через складну ситуацію з державним бюджетом. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за дефіциту коштів пріоритет матиме фінансування оборони. Затримка міжнародної допомоги також може посилити інфляцію та тиск на гривню.

Також Новини.LIVE писав про можливість дистанційно змінити банківські реквізити для отримання соціальної допомоги. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду без особистого відвідування установи. Такий спосіб доступний для визначених видів державних виплат.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:53 Шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 млн грн

18:51 РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: поранені понад 20 людей

Ексклюзив

18:31 Доказів немає: адвокат Юрченка виступив у ВАКС

18:30 Нові iPhone 18 в Україні: від 2 до 6 зарплат за смартфон

18:26 Уряд обмежив в'їзд до прикордонної смуги з РФ та Білоруссю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Дощ з грозою накриють Харківщину: погода на завтра

18:20 Оскарження ВЛК: адвокат назвав три головні помилки мобілізованих

Ексклюзив

18:16 Удар по АЗС у Києві: депутатка Київради заявила про нові загрози

18:05 Хто звільнений від сплати ЄСВ: 7 категорій ФОПів, які мають пільгу

17:59 ТРЦ Києва визначилися з роботою під час повітряних тривог

18:53 Шахраї виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 млн грн

18:51 РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: поранені понад 20 людей

Ексклюзив

18:31 Доказів немає: адвокат Юрченка виступив у ВАКС

18:30 Нові iPhone 18 в Україні: від 2 до 6 зарплат за смартфон

18:26 Уряд обмежив в'їзд до прикордонної смуги з РФ та Білоруссю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Дощ з грозою накриють Харківщину: погода на завтра

18:20 Оскарження ВЛК: адвокат назвав три головні помилки мобілізованих

Ексклюзив

18:16 Удар по АЗС у Києві: депутатка Київради заявила про нові загрози

18:05 Хто звільнений від сплати ЄСВ: 7 категорій ФОПів, які мають пільгу

17:59 ТРЦ Києва визначилися з роботою під час повітряних тривог

06:33 Напівпорожні полиці в магазинах: чи роблять одесити запаси продуктів

9 вересня

06:33 Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

8 вересня

06:33 Переговори зі спецпредставниками США: чого очікують одесити

5 вересня

06:33 Продукти в супермаркетах Одеси: ціни та наявність товарів

4 вересня
Ексклюзив

06:40 Кількість українців неухильно скорочується, – Лібанова

2 вересня

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

27 серпня

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

10 вересня 2026 р. 13:06
Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026 р. 08:00
Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

09 вересня 2026 р. 19:00
ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2026 р. 18:00
США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

09 вересня 2026 р. 13:00
Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2026 р. 08:00
ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2026 р. 18:27
У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

08 вересня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації