Гостями ефіру Вечір.LIVE стануть економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос, народний депутат України Олексій Леонов, експерт з геоекономіки Олег Саркіц, народний депутат України Віталій Войцехівський, народна депутатка України Марія Мезенцева-Федоренко, політтехнолог Олег Постернак, народний депутат України Володимир Крейденко та народний депутат України Олексій Кучеренко.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що уряд уже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням. За його словами, якщо Верховна Рада України не ухвалить законопроєкти, необхідні для виконання вимог міжнародних партнерів, у державному секторі можуть виникнути затримки з виплатою заробітної плати.

Також учасники ефіру проаналізують, чи справді Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів для фінансування державного бюджету, до яких наслідків це може призвести та чи існує ризик емісійного фінансування у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ризик затримок соціальних виплат через складну ситуацію з державним бюджетом. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за дефіциту коштів пріоритет матиме фінансування оборони. Затримка міжнародної допомоги також може посилити інфляцію та тиск на гривню.

Також Новини.LIVE писав про можливість дистанційно змінити банківські реквізити для отримання соціальної допомоги. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду без особистого відвідування установи. Такий спосіб доступний для визначених видів державних виплат.