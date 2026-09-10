Володимир Зеленський 10 вересня прибув до Канади, де запланував низку важливих зустрічей та домовленостей щодо подальшої співпраці між країнами. Глава держави наголосив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України, а її підтримка та важливі рішення допомагають державі вистояти у війні й захищати своїх громадян.

Про це та інші важливі події дивіться у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 вересня

Гості ефіру:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуги народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Євген Скрипник, лікар-психіатр, психотерапевт;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Олексій Леонов, народний депутат "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Юрій (Амір) Радченко, кандидат історичних наук, співробітник Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Канади з триденним візитом. Вони перебуватимуть у країні з 9 до 11 вересня, а канадський уряд очікує, що візит підтвердить підтримку України та прихильність Канади до справедливого й тривалого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у Канаді запланував низку зустрічей та домовленостей щодо подальшої співпраці між країнами. Президент наголосив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України.