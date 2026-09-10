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Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

10 вересня 2026 р. 13:06

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

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13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

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08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Володимир Зеленський 10 вересня прибув до Канади, де запланував низку важливих зустрічей та домовленостей щодо подальшої співпраці між країнами. Глава держави наголосив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України, а її підтримка та важливі рішення допомагають державі вистояти у війні й захищати своїх громадян.

Про це та інші важливі події дивіться у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 вересня

Гості ефіру:

  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуги народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Євген Скрипник, лікар-психіатр, психотерапевт;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Юрій (Амір) Радченко, кандидат історичних наук, співробітник Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Канади з триденним візитом. Вони перебуватимуть у країні з 9 до 11 вересня, а канадський уряд очікує, що візит підтвердить підтримку України та прихильність Канади до справедливого й тривалого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у Канаді запланував низку зустрічей та домовленостей щодо подальшої співпраці між країнами. Президент наголосив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України.

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12:57 Удар РФ по REEVA: продукція тимчасово зникне з полиць

12:55 Хасиди перевантажили пункт пропуску "Шегині" на кордоні

12:44 На Одещині затримали двох працівників ТЦК: ціна ухилення від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:31 Трамп пообіцяв по 5000 доларів у разі перемоги республіканців на виборах

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