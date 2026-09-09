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Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Цієї зими Україна та Росія можуть припинити взаємні обстріли енергетичної інфраструктури в межах обмеженого перемир'я. Шанс на таку домовленість з'явився після візиту американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, як повідомило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, ключовим підсумком цих переговорів стало те, що в оточенні Володимира Путіна більше не домінують винятково прихильники нескінченної війни. Якщо сторонам вдасться домовитися про безпеку енергооб'єктів до початку холодів, це може стати першим кроком до ширшого дипломатичного врегулювання.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 9 вересня

  • Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics  
  • Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, представник UA EXPERTS 
  • Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України 
  • Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окрема аеромобільна бригада  
  • Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р 
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА  
  • Дмитро Шмулянський, редактор порталу "Мілітарний" 
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій 
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру 

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні та мирні ініціативи США. За словами помічника очільника РФ Юрія Ушакова, російська сторона також намагалася переконати Вашингтон у нібито відсутності будь-яких планів нападати на європейські країни.

Водночас Володимир Зеленський попередньо домовився про особисту зустріч із президентом США наприкінці вересня. Речник МЗС України Георгій Тихий додав, що перед особистими переговорами лідери можуть провести й телефонну розмову на тлі активного дипломатичного руху.

Зі свого боку в Москві продовжують публічно заявляти про відкритість до діалогу та розраховують на повноцінний запуск тристороннього формату за участі України, США та РФ після недавніх човникових поїздок американських посланців між двома столицями.

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12:14 Скотт Бессент порадив Україні краще розпоряджатися грошима

12:12 Дедлайн до 30 вересня: що необхідно встигнути зробити українцям в Чехії

12:09 Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто зафіксовано на КПП Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:47 Рукавички братів Кличків продали з молотка: яку суму зібрали на gamescom

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