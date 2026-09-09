Цієї зими Україна та Росія можуть припинити взаємні обстріли енергетичної інфраструктури в межах обмеженого перемир'я. Шанс на таку домовленість з'явився після візиту американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, як повідомило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, ключовим підсумком цих переговорів стало те, що в оточенні Володимира Путіна більше не домінують винятково прихильники нескінченної війни. Якщо сторонам вдасться домовитися про безпеку енергооб'єктів до початку холодів, це може стати першим кроком до ширшого дипломатичного врегулювання.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 9 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 9 вересня

Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics

Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, представник UA EXPERTS

Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України

Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окрема аеромобільна бригада

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА

Дмитро Шмулянський, редактор порталу "Мілітарний"

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні та мирні ініціативи США. За словами помічника очільника РФ Юрія Ушакова, російська сторона також намагалася переконати Вашингтон у нібито відсутності будь-яких планів нападати на європейські країни.

Водночас Володимир Зеленський попередньо домовився про особисту зустріч із президентом США наприкінці вересня. Речник МЗС України Георгій Тихий додав, що перед особистими переговорами лідери можуть провести й телефонну розмову на тлі активного дипломатичного руху.

Зі свого боку в Москві продовжують публічно заявляти про відкритість до діалогу та розраховують на повноцінний запуск тристороннього формату за участі України, США та РФ після недавніх човникових поїздок американських посланців між двома столицями.