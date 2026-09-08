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У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

08 вересня 2026 р. 13:00

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08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

Text

13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
Text

18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

У Києві, області та низці інших регіонів тривають рятувальні й відновлювальні роботи після масованого російського удару. Володимир Зеленський зазначив, що ворог свідомо намагався завдати найбільших руйнувань, застосувавши складну комбінацію зброї, а саме балістичні, крилаті й протикорабельні ракети разом із реактивними безпілотниками.  Тим часом вибухи в столиці лунають досі. Росія продовжує атакувати столицю дронами.

Про це та не лише дивіться в ефірі День.LIVE 8 вересня.

Ефір День.LIVE 8 вересня

  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України;
  • Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу",  комітет з питань економічного розвитку;
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;
  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що моніторингові групи та аналітики дослідили як та звідки Росія атакувала Україну в ніч проти 8 вересня. Основною ціллю росіян була столиця. З'явилася точна карта запуску дронів та ракет.

Також мешканці Солом'янського району розповіли, що відбувалося вночі, під час обстрілів. У Києві багато руйнувань та пожеж, триває ліквідація наслідків. 

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15:24 Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань

15:05 Нові правила в коледжах: студентам платитимуть за проходження практики

15:04 На Львівщині викрили схему ухилення за 20 тисяч доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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