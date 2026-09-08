У Києві, області та низці інших регіонів тривають рятувальні й відновлювальні роботи після масованого російського удару. Володимир Зеленський зазначив, що ворог свідомо намагався завдати найбільших руйнувань, застосувавши складну комбінацію зброї, а саме балістичні, крилаті й протикорабельні ракети разом із реактивними безпілотниками. Тим часом вибухи в столиці лунають досі. Росія продовжує атакувати столицю дронами.

Про це та не лише дивіться в ефірі День.LIVE 8 вересня.

Ефір День.LIVE 8 вересня

Андрій Новак, голова Комітету економістів України;

Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку;

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;

Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що моніторингові групи та аналітики дослідили як та звідки Росія атакувала Україну в ніч проти 8 вересня. Основною ціллю росіян була столиця. З'явилася точна карта запуску дронів та ракет.

Також мешканці Солом'янського району розповіли, що відбувалося вночі, під час обстрілів. У Києві багато руйнувань та пожеж, триває ліквідація наслідків.