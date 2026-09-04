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У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

04 вересня 2026 р. 13:10

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Гостями ефіру День.LIVE стали нардеп Володимир Крейденко, політолог Валерій Димов, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, нардеп Павло Фролов, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву премʼєр-міністра Сергія Корецького, що Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для адаптації роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак РФ.

Зміни стосуються типу тривог, зокрема в метро, та тривалості комендантської години у Києві.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького, Кабмін ухвалив чотири рішення, спрямовані на пристосування роботи підприємств, транспортної системи та інфраструктури до нових особливостей російських дронових атак. Зокрема, серед запроваджених змін — поділ повітряних тривог за рівнями небезпеки на жовтий і червоний. 

А мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розглядає варіант збереження руху мостами під час повітряних тривог. Водночас у місті збільшили кількість автобусів, які працюють на маршрутах, що дублюють лінії метрополітену.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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