Влада переглядає правила нічних обмежень: у Києві комендантську годину зроблять коротшою, а іншим областям доручать самостійно вирішити, чи варто послабити графіки на своїх територіях. Таке рішення продиктоване новою тактикою ворожих ударів і багатогодинними тривогами, через які міста цілодобово потерпають від транспортного та економічного колапсу. Таким чином чиновники хочуть дати містам нормально жити й працювати без зайвих перепон. Сьогодні киянам заборонено перебувати на вулицях з 00:00 до 05:00, але ці рамки найближчим часом суттєво змінять.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 3 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 3 вересня

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник

"Прапор", заступник командира 1 механізованого батальйону 47 ОМБр "Маґура"

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг"

Галина Янченко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку

Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ (спеціаліст з комунікацій Razom We Stand)

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на думку деяких експертів, постійні денні атаки дронів на столицю можуть зійти нанівець уже за два-три тижні, якщо Україна відповість дзеркальними ударами. Військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що закінчення цій тактиці виснаження здатні дати лише жорсткі контрзаходи Сил оборони по аналогічних цілях углиб території противника.

Вчора, удень 2 вересня, російське військо завдало удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Ударна хвиля та уламки серйозно пошкодили навчальні споруди, частина корпусів зазнала суттєвих руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв, ніхто зі студентів чи працівників вишу не травмувався.