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У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2026 р. 08:00

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08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2026
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19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2026
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18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2026
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19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

Влада переглядає правила нічних обмежень: у Києві комендантську годину зроблять коротшою, а іншим областям доручать самостійно вирішити, чи варто послабити графіки на своїх територіях. Таке рішення продиктоване новою тактикою ворожих ударів і багатогодинними тривогами, через які міста цілодобово потерпають від транспортного та економічного колапсу. Таким чином чиновники хочуть дати містам нормально жити й працювати без зайвих перепон. Сьогодні киянам заборонено перебувати на вулицях з 00:00 до 05:00, але ці рамки найближчим часом суттєво змінять.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 3 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 3 вересня

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" 
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист 
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник 
  • "Прапор", заступник командира 1 механізованого батальйону 47 ОМБр "Маґура" 
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність" 
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" 
  • Галина Янченко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку 
  • Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати 
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин 
  • Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ (спеціаліст з комунікацій Razom We Stand) 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на думку деяких експертів, постійні денні атаки дронів на столицю можуть зійти нанівець уже за два-три тижні, якщо Україна відповість дзеркальними ударами. Військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що закінчення цій тактиці виснаження здатні дати лише жорсткі контрзаходи Сил оборони по аналогічних цілях углиб території противника.

Вчора, удень 2 вересня, російське військо завдало удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Ударна хвиля та уламки серйозно пошкодили навчальні споруди, частина корпусів зазнала суттєвих руйнувань. На щастя, обійшлося без жертв, ніхто зі студентів чи працівників вишу не травмувався.

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07:22 Що треба зробити після реєстрації ФОП: 7 обов’язкових кроків

06:30 Як ТЦК викликає працівників на дистанційці: важливі нюанси

06:25 Дощі в низці регіонів: погода в Україні на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 ПФУ перерахував субсидії: кому зменшать чи скасують допомогу

05:56 Армія РФ ударила безпілотником по Запоріжжю: горить будівля

05:45 Пенсія у 60 років: як не втратити виплати через пізнє звернення до ПФУ

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