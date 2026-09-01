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Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

01 вересня 2026 р. 18:13

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18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

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18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
Text

18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про паузу в міжнародній підтримці України через сезон відпусток у країнах-партнерах. Лідер зазначив, що українці щодня борються за життя, тоді як міжнародна дипломатія продовжує працювати за запланованим графіком. Він висловив розчарування такою ситуацією та назвав її проявом надмірної формалізованості дипломатичних процесів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 1 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Саакян — політолог;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Олексій Мовчан — народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;
  • Олександр Кондратюк — засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Ігор Молодан — інструктор з безпеки Асоціації саперів України;
  • Володимир Фесенко — політолог.

Новини.LIVE інформували, що 1 вересня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 9:00 внаслідок масованої російської атаки по Україні загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Ударів зазнали Київ та область, Одещина, а також низка інших регіонів, пошкоджено житлову й цивільну інфраструктуру. Зеленський наголосив на необхідності посилення української ППО та збільшення поставок систем протиракетної оборони восени.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що розвіддані України та її партнерів і сигнали з Росії свідчать про бажання Володимира Путіна продовжувати війну. Водночас президент зазначив, що більшість російського суспільства, за його словами, погодилася б на припинення бойових дій по лінії зіткнення. Зеленський також повідомив про підготовку Україною нових далекобійних ударів у відповідь на російські атаки.

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18:11 Короткочасні дощі та до +31 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

18:07 Літня спека на початку осені: погода на Харківщині завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 ВАКС не змінив запобіжний захід для посадовця ОП Дубовика

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