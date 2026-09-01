Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про паузу в міжнародній підтримці України через сезон відпусток у країнах-партнерах. Лідер зазначив, що українці щодня борються за життя, тоді як міжнародна дипломатія продовжує працювати за запланованим графіком. Він висловив розчарування такою ситуацією та назвав її проявом надмірної формалізованості дипломатичних процесів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 1 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Саакян — політолог;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Олексій Мовчан — народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;

Олександр Кондратюк — засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Ігор Молодан — інструктор з безпеки Асоціації саперів України;

Володимир Фесенко — політолог.

Новини.LIVE інформували, що 1 вересня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 9:00 внаслідок масованої російської атаки по Україні загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Ударів зазнали Київ та область, Одещина, а також низка інших регіонів, пошкоджено житлову й цивільну інфраструктуру. Зеленський наголосив на необхідності посилення української ППО та збільшення поставок систем протиракетної оборони восени.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що розвіддані України та її партнерів і сигнали з Росії свідчать про бажання Володимира Путіна продовжувати війну. Водночас президент зазначив, що більшість російського суспільства, за його словами, погодилася б на припинення бойових дій по лінії зіткнення. Зеленський також повідомив про підготовку Україною нових далекобійних ударів у відповідь на російські атаки.