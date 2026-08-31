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Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

31 серпня 2026 р. 18:12

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2026
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18:06 РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

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13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

Text

18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

Чи наближається наша країна до жіночої мобілізації, що буде із проуктами взимку та як перша леді України Олена Зеленська справляється із труднощами через війну — головні теми етеру Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.

Подивитися ефір можна тут

Ефір Остаповець_LIVE

  • Чи можлива жіноча мобілізація в Україні? На це питання вперше відповів очільник ОП Кирило Буданова. Кирило Олексійович не просто екс-голова української розвідки, він має багаторічний військовий досвід у боях та брав участь у достатньо ризикованих та гучних спецопераціях

  • Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?
     
  • У світі, де звичні точки опори зникають одна за одною, у людей постає питання — а що допоможе мені вистояти? Саме про це говорили під час шостого Саміту перших леді та джентльменів, який організовує перша леді України — Олена Зеленська. А що ж особисто дозволяє залишатися стійкою першій леді, що тримає її у складні моменти і не дозволяє опускати руки.

Чи може ексміністр оборони України Михайло Федоров створити гідну політичну конкуренцію Володимиру Зеленському та як повернути до України мільйони біженців дивіться в інтервʼю Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України 2020-2024 років. 

Поміж тим Михайло Федоров в інтервʼю Financial Times заявив, що готовий допомогти США створити "армію дронів" в обмін на ракети для систем ППО Patriot для України. 

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:17 Росія не може перемогти на полі бою: військовий про висновок з інтерв’ю Буданова

18:15 Ціни на хліб восени: чи очікувати на різке подорожчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Осінь принесе на Харківщину літнє тепло: прогноз на 1 вересня

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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