Чи можлива жіноча мобілізація в Україні? На це питання вперше відповів очільник ОП Кирило Буданова. Кирило Олексійович не просто екс-голова української розвідки, він має багаторічний військовий досвід у боях та брав участь у достатньо ризикованих та гучних спецопераціях

Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?

Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?

Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?

Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?

Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?