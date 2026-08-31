Чи наближається наша країна до жіночої мобілізації, що буде із проуктами взимку та як перша леді України Олена Зеленська справляється із труднощами через війну — головні теми етеру Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.
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Ефір Остаповець_LIVE
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Чи можлива жіноча мобілізація в Україні? На це питання вперше відповів очільник ОП Кирило Буданова. Кирило Олексійович не просто екс-голова української розвідки, він має багаторічний військовий досвід у боях та брав участь у достатньо ризикованих та гучних спецопераціях
- Війна економік. Росія посилює атаки шахедами по українському бізнесу та торговельних центрах. Під прицілом склади, логістичні центри, виробництва, торговельні мережі та великі торговельно-розважальні центри. Чи спровокує це продуктову кризу в Україні?
- У світі, де звичні точки опори зникають одна за одною, у людей постає питання — а що допоможе мені вистояти? Саме про це говорили під час шостого Саміту перших леді та джентльменів, який організовує перша леді України — Олена Зеленська. А що ж особисто дозволяє залишатися стійкою першій леді, що тримає її у складні моменти і не дозволяє опускати руки.
Чи може ексміністр оборони України Михайло Федоров створити гідну політичну конкуренцію Володимиру Зеленському та як повернути до України мільйони біженців дивіться в інтервʼю Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України 2020-2024 років.
Поміж тим Михайло Федоров в інтервʼю Financial Times заявив, що готовий допомогти США створити "армію дронів" в обмін на ракети для систем ППО Patriot для України.