Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Київ, пошкодивши будівлю гімназії та медичний заклад. Про це повідомив мер Віталій Кличко, закликавши мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 26 серпня.

Гості ефіру:

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Ілля Несходовський — військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Ігор Попов — політолог;

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Як писали Новини.LIVE, раніше російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київщині. Унаслідок атаки були зруйновані приватні будинки у Броварському та Вишгородському районах, а в Бориспільському районі виникла пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що вдень 27 серпня російські дрони атакували Київ. У Голосіївському районі впав ворожий безпілотник, пошкодивши автомобіль, а в Печерському районі уламки спричинили пожежу на нежитловій території. Унаслідок атаки в Голосіївському районі постраждав чоловік.