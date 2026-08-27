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Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

27 серпня 2026 р. 13:33

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13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
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18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

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13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

26 серпня 2026
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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Київ, пошкодивши будівлю гімназії та медичний заклад. Про це повідомив мер Віталій Кличко, закликавши мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 26 серпня.

Гості ефіру:

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть

  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Ілля Несходовський — військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА;
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Ігор Попов — політолог;
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Як писали Новини.LIVE, раніше російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київщині. Унаслідок атаки були зруйновані приватні будинки у Броварському та Вишгородському районах, а в Бориспільському районі виникла пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що вдень 27 серпня російські дрони атакували Київ. У Голосіївському районі впав ворожий безпілотник, пошкодивши автомобіль, а в Печерському районі уламки спричинили пожежу на нежитловій території. Унаслідок атаки в Голосіївському районі постраждав чоловік.

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13:06 Прописка без присутності людини: які документи треба надати

13:00 Допомога від Карітас: жінки з дітьми отримають 10 800 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Кремль призве 600 тисяч після виборів: ГУР викрило підготовку

12:41 Кабмін вирішив, як захистити дані військових від ворога: проєкт

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