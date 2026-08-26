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Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2026 р. 18:09

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18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026
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18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
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18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

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13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026
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18:05 Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

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18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026
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18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Українське військове керівництво визначило подальші кроки для посилення оборони на ключових напрямках фронту. Зокрема, позиції Сил оборони на Донеччині зміцнять завдяки двом оновленим угрупованням під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Відповідні рішення Володимир Зеленський узгодив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Євгеном Хмарою.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 26 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Роман Світан — полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик;
  • Сергій Ауслендер — ізраїльський журналіст;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність";
  • Ярослав Железняк — народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, фракція "Слуга народу", заступник міністра освіти України, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Поліна Замаскіна — директорка ліцею №290 Дарницького району.

Новини.LIVE інформували, що 26 серпня 2026 року за підсумками роботи на фронті Володимир Зеленський визначив із військовим керівництвом подальші кроки для посилення позицій Сил оборони. На Донеччині планують посилити два оновлені угруповання під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького, на Запорізькому напрямку — планується збільшення забезпечення, виробництва та закупівель НРК, а також нові кадрові рішення.

Новини.LIVE також писали, що 26 серпня Зеленський разом із Михайлом Драпатим відвідав військових 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку. Під час зустрічі обговорили забезпечення підрозділів дронами, далекобійною артилерією та малими РЛС. Також порушили питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення військових.

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18:00 Пенсію нарахували помилково: чи доведеться повертати гроші

17:55 Трамп назвав візит директора ЦРУ до Москви "рутинною процедурою"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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