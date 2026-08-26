Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск отримав український Орден Свободи. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Нагороду йому присудили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також розвиток відносин між Україною та США.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 26 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Роман Балабойко — старший сержант, інспектор прикордонної служби 1 категорії, підрозділу "Щит" бригади "Помста".

Новини.LIVE інформували, що 26 серпня 2026 року Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця та інженера Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ глава держави підписав за його особисті заслуги у захисті життя людей і свободи. Також відзначено внесок Маска у розвиток відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Новини.LIVE також писали, що Ілон Маск відреагував на слова Михайла Федорова про роль Starlink у захисті України. Він зазначив, що намагається зробити правильну справу та сподівається на швидке настання миру. Раніше Маск також відреагував на інтерв’ю Федорова, залишивши під відео емодзі у вигляді серця.