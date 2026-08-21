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Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

21 серпня 2026 р. 13:00

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Цієї ночі, 21 серпня, українські безпілотники вдарили по Волгоградській авіабазі "Маринівка", пошкодивши винищувач Су-34, та поцілили в нафтопереробний завод у Пермі, пролетівши понад 1600 км. Володимир Зеленський назвав ці атаки й успішні дії в Чорному морі "далекобійними санкціями", які повертають війну безпосередньо на територію агресора.

Більше на цю тему та не тільки дивіться в ефірі День.LIVE 21 серпня.

Ефір День.LIVE 21 серпня

Гості ефіру:

  • Дмитро Костюк, народний депутат України, Голова громадської організації "Неподільна Україна";
  • Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
  • Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Віктор Тімохін, офіцер командування ракетних військ і артилерії КСВ;
  • Катерина Данилевич, координатор польсько-української співпраці в Центрі Мєрошевського;
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив подробиці щодо стану енергетики і заявив, що стабільність енергосистеми тримається на АЕС. В Україні зараз працюють шість енергоблоків із дев'яти, три перебувають на профілактиці, а на п'яти роботи вже завершили.

Також стало відомо про те, як Пхеньян передав Москві близько 50 балістичних ракет трьох різних типів, під які на території РФ облаштовують шість пускових систем сумарно на 120 залпів. Попри гіршу за "Іскандери" точність, ці ракети мають значно важчі бойові частини, що створює колосальну небезпеку для українських міст.

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13:37 МВС: Водіям готують штрафні бали, а на дороги виведуть "Фантоми"

13:10 Росія мала доступ до військових таємниць через офіцера в Одесі

13:06 Данія виплатить людям з інвалідністю 1 000 доларів: умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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