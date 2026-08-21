Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE arrow
В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026
Text

18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2026
Text

19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Text

18:48 Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

Text

08:00 Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2026
Text

20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Text

18:17 Зеленський подав до ВР Хмару на міністра оборони: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026
Text

18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2026
Text

19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Володимир Зеленський заявив, що Міноборони має підготувати конкретні пропозиції щодо змін у мобілізації, аби зробити її більш людяною. Президент наголосив, що чекає від оборонного відомства та командування ЗСУ реальних рішень щодо призову, контрактної служби та ротацій бійців на фронті.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE 21 серпня

Ефір Ранок.LIVE 21 серпня

Гості:  

  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій 
  • Андрій Закревський, Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України 
  • Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики 
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник 
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень 
  • Максим Ткаченко народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни" 
  • Дмитро Кулібаба, ветеран, заступник керівника Обʼєднання добровольців ветеранів війни 
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України 
  • Сергій Хара, кампейнер з біорізноманіття Greenpeace Україна 
  • Іван Шевцов полковник, Начальник пресслужба бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) 

Новини.LIVE інформували, що НАБУ і САП оприлюднили нові подробиці операції "Феміда" щодо рейдерського захоплення активів на понад 248 млн грн. Слідство вважає, що до схеми причетні чинний і колишній нардепи, чиновники Офісу президента та Мін'юсту, судді, а також хакери.

Володимир Зеленський пообіцяв Росії далекобійну відповідь на черговий масований обстріл українських міст. Президент наголосив, що удари по цивільних і логістиці не минуть безкарно, а Україна продовжить нарощувати ресурси для ураження ворожих цілей у глибокому тилу РФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Гроші від UNHCR у серпні: де дають виплати тим, кому 60+

08:00 Підвищення стипендій, зарплат та тарифів: головні зміни з вересня

Text

08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

07:52 У Путіна заперечують підготовку до масової мобілізації в РФ

07:49 Зеленський зупинив операцію проти аеропортів Москви: ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 Сезонне здешевлення: чому ціни на картоплю стрімко падають

07:01 Старі картки ПриватБанку: хто має звернутися до відділення

06:34 У Львові дві автівки збили чоловіка з восьмирічною донькою

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

06:30 Батька вбив побратим на фронті: які права на відстрочку у сина

08:00 Гроші від UNHCR у серпні: де дають виплати тим, кому 60+

08:00 Підвищення стипендій, зарплат та тарифів: головні зміни з вересня

07:52 У Путіна заперечують підготовку до масової мобілізації в РФ

07:49 Зеленський зупинив операцію проти аеропортів Москви: ЗМІ

07:25 Сезонне здешевлення: чому ціни на картоплю стрімко падають

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Старі картки ПриватБанку: хто має звернутися до відділення

06:34 У Львові дві автівки збили чоловіка з восьмирічною донькою

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

06:30 Батька вбив побратим на фронті: які права на відстрочку у сина

06:25 Гідрометцентр прогнозує в Україні спеку до +37 °С та грози сьогодні

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

20 серпня

06:33 Укриття в центрі Одеси: перевірка доступності та комфорту

18 серпня

06:33 Тариф на воду в Одесі зріс майже вдвічі: реакція містян

15 серпня

06:33 Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

13 серпня

06:33 Як заощадити на відпочинку в Одесі: ціни та поради

06:10 Заморозка фронту та закінчення війни — інтервʼю з командиром РДК

11 серпня

22:33 Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

8 серпня

06:33 Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

7 серпня

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

Text

08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

20 серпня
Text

18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

19 серпня
Text

19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2026 р. 18:13
Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

20 серпня 2026 р. 13:00
Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026 р. 08:00
Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

19 серпня 2026 р. 19:47
Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

19 серпня 2026 р. 18:48
Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

19 серпня 2026 р. 13:14
Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2026 р. 08:00
Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

18 серпня 2026 р. 20:52

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації