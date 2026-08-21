Володимир Зеленський заявив, що Міноборони має підготувати конкретні пропозиції щодо змін у мобілізації, аби зробити її більш людяною. Президент наголосив, що чекає від оборонного відомства та командування ЗСУ реальних рішень щодо призову, контрактної служби та ротацій бійців на фронті.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE 21 серпня

Ефір Ранок.LIVE 21 серпня

Гості:

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Андрій Закревський, Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Максим Ткаченко народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни"

Дмитро Кулібаба, ветеран, заступник керівника Обʼєднання добровольців ветеранів війни

Андрій Новак, Голова Комітету економістів України

Сергій Хара, кампейнер з біорізноманіття Greenpeace Україна

Іван Шевцов полковник, Начальник пресслужба бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін)

Новини.LIVE інформували, що НАБУ і САП оприлюднили нові подробиці операції "Феміда" щодо рейдерського захоплення активів на понад 248 млн грн. Слідство вважає, що до схеми причетні чинний і колишній нардепи, чиновники Офісу президента та Мін'юсту, судді, а також хакери.

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