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Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

20 серпня 2026 р. 13:00

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Київ долає наслідки масованого російського удару, який стався в ніч проти 20 серпня. Наразі підрозділи ДСНС безперервно розбирають завали в постраждалих районах, де, на жаль, продовжує збільшуватися кількість жертв і поранених.

Усі подробиці щодо масштабів руйнувань, поточної ситуації в місті та свіжих оперативних зведень дивіться наживо в ефірі програми "День.LIVE".

Ефір День.LIVE 20 серпня

Гості ефіру:

  • Валерій Димов, політолог;
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії;
  • Віталій Шапран, економіст, член Ради НБУ у 2019–2021 роках;
  • Дмитро Соломчук, народний депутат України від "Слуги народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Олексій Тихонов, голова Наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ", керівник напрямку ЖКП RST (reform support team) при Мінвідновленні;
  • Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету або член Ради Української водної асоціації;
  • Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи "А-95".

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок атак по Києву та області є серйозні руйнування та пошкодження цивільних об'єктів, які не мають стосунку до військової чи оборонної сфери. Найбільші руйнування в столиці зафіксовані у трьох районах.

На масований удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він звернув увагу, що Росія безжально б'є по цивільних через безкарність та закликав партнерів посилити засобами ППО Україну.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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