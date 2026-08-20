Київ долає наслідки масованого російського удару, який стався в ніч проти 20 серпня. Наразі підрозділи ДСНС безперервно розбирають завали в постраждалих районах, де, на жаль, продовжує збільшуватися кількість жертв і поранених.

Усі подробиці щодо масштабів руйнувань, поточної ситуації в місті та свіжих оперативних зведень дивіться наживо в ефірі програми "День.LIVE".

Ефір День.LIVE 20 серпня

Гості ефіру:

Валерій Димов, політолог;

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії;

Віталій Шапран, економіст, член Ради НБУ у 2019–2021 роках;

Дмитро Соломчук, народний депутат України від "Слуги народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Олексій Тихонов, голова Наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ", керівник напрямку ЖКП RST (reform support team) при Мінвідновленні;

Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету або член Ради Української водної асоціації;

Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи "А-95".

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок атак по Києву та області є серйозні руйнування та пошкодження цивільних об'єктів, які не мають стосунку до військової чи оборонної сфери. Найбільші руйнування в столиці зафіксовані у трьох районах.

На масований удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він звернув увагу, що Росія безжально б'є по цивільних через безкарність та закликав партнерів посилити засобами ППО Україну.