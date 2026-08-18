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Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

18 серпня 2026 р. 13:25

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13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

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13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

Text

08:00 Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2026
Text

18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний консультант Ярослав Божко, блогер та волонтер Микола Осиченко, експерт з геоекономіки Олег Саркіц, експерт Кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук, кандидат політичних наук Олексій Якубін та майор, офіцер штабу першого батальйону бригади "Буревій" Віталій Марків.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Російські окупанти 18 серпня завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області, внаслідок чого загинули десять людей, ще 17 отримали поранення.

Атака припала на центральну частину селища, де розташовані магазини, кафе та поштове відділення, а поруч знаходяться житлові будинки. На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Печенігах у Харківській області. Він наголосив, що Україна обовʼязково відповість на цю атаку.

Крім того, Росія вдарила по Ізюму на Харківщині. Противник поранив пʼятьох людей, серед яких девʼятирічна дитина. Усім потерпілим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

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13:17 Понад 80% ВПО не планують повертатися до своїх громад

13:14 Уряд готує реформу ТЦК: Шуляк назвала головні зміни

13:05 Зменшення окладу без попередження: як захистити власні права

13:00 12 300 грн від UNHCR: у списку пенсіонери та малозабезпечені

12:55 Катування чоловіків в ТЦК: в Одесі затримали 10 військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:53 Нардеп: Рада може призначити очільників МЗС та Міноборони завтра

12:43 Росія атакувала розподільчий центр EVA на Київщині

12:31 Прогноз магнітних бур на 18 серпня: чого очікувати від Сонця

12:24 Мобілізація та міграція: бізнесу бракує фахівців для роботи

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22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

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13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

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