Гостями ефіру День.LIVE стали політичний консультант Ярослав Божко, блогер та волонтер Микола Осиченко, експерт з геоекономіки Олег Саркіц, експерт Кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук, кандидат політичних наук Олексій Якубін та майор, офіцер штабу першого батальйону бригади "Буревій" Віталій Марків.

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Ефір День.LIVE

Російські окупанти 18 серпня завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області, внаслідок чого загинули десять людей, ще 17 отримали поранення.

Атака припала на центральну частину селища, де розташовані магазини, кафе та поштове відділення, а поруч знаходяться житлові будинки. На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Печенігах у Харківській області. Він наголосив, що Україна обовʼязково відповість на цю атаку.

Крім того, Росія вдарила по Ізюму на Харківщині. Противник поранив пʼятьох людей, серед яких девʼятирічна дитина. Усім потерпілим оперативно надають необхідну медичну допомогу.