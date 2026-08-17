Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE arrow
Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

17 серпня 2026 р. 18:44

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026
Text

18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
Text

18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
Text

19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

Text

18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026
Text

18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп та перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, нардеп Руслан Горбенко, військовий юрист Тарас Боровський, народний депутат восьмого скликання та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, а також представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що у ЗСУ анонсували кадрові рішення та назвали пріоритети далекобійних ударів. Україна має оновлені дані про завдання російської армії та готує протидію.

Крім того, Україна визначила додаткові кроки для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках.

Президент Володимир Зеленський доручив готувати кадрові рішення, запропоновані Головнокомандувачем.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про отримання оновленої інформації щодо обстановки на фронті, зокрема на найбільш напружених ділянках Донецької області. Він зазначив, що актуальні дані стосуються ситуації поблизу Костянтинівки, а також Слов’янського та Покровського напрямків.

Також глава держави повідомляв, що за тиждень Росія випустила понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети по Україні. Він закликав партнерів посилити ППО України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

18:36 Спека набирає обертів: температура повітря у Харкові завтра

18:30 У мережі поширюють фейки про Драпатого: реакція головкома

18:22 ТЦК мобілізували чоловіка, який сам доглядає за сином та батьком

18:20 Статус УБД дали із запізненням: які шанси відсудити належні кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:19 Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра

18:15 Псевдодоплати до пенсій: у Мін'юсті попередили про атаки шахраїв

17:45 Фейк керівниці апарату Трампа листувався з премʼєром Британії

17:33 Київське видавництво планує за тиждень відновити роботу після обстрілу

17:16 На Чернігівщині мобілізували чоловіка, який пройшов полон РФ

18:36 Спека набирає обертів: температура повітря у Харкові завтра

18:30 У мережі поширюють фейки про Драпатого: реакція головкома

18:22 ТЦК мобілізували чоловіка, який сам доглядає за сином та батьком

18:20 Статус УБД дали із запізненням: які шанси відсудити належні кошти

18:19 Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Псевдодоплати до пенсій: у Мін'юсті попередили про атаки шахраїв

17:45 Фейк керівниці апарату Трампа листувався з премʼєром Британії

17:33 Київське видавництво планує за тиждень відновити роботу після обстрілу

17:16 На Чернігівщині мобілізували чоловіка, який пройшов полон РФ

17:13 Зеленський анонсував кадрові рішення та посилення оборони

06:33 Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

13 серпня

06:33 Як заощадити на відпочинку в Одесі: ціни та поради

06:10 Заморозка фронту та закінчення війни — інтервʼю з командиром РДК

11 серпня

22:33 Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

8 серпня

06:33 Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

7 серпня

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

6 серпня

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

Text

18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня
Text

18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

17 серпня 2026 р. 13:28
Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

14 серпня 2026 р. 18:22
Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

14 серпня 2026 р. 13:01
Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026 р. 08:00
Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

13 серпня 2026 р. 18:26
Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

13 серпня 2026 р. 13:00
Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації