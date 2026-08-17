Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп та перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, нардеп Руслан Горбенко, військовий юрист Тарас Боровський, народний депутат восьмого скликання та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, а також представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що у ЗСУ анонсували кадрові рішення та назвали пріоритети далекобійних ударів. Україна має оновлені дані про завдання російської армії та готує протидію.

Крім того, Україна визначила додаткові кроки для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках.

Президент Володимир Зеленський доручив готувати кадрові рішення, запропоновані Головнокомандувачем.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про отримання оновленої інформації щодо обстановки на фронті, зокрема на найбільш напружених ділянках Донецької області. Він зазначив, що актуальні дані стосуються ситуації поблизу Костянтинівки, а також Слов’янського та Покровського напрямків.

Також глава держави повідомляв, що за тиждень Росія випустила понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети по Україні. Він закликав партнерів посилити ППО України.