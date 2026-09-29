Під час нічної атаки Росія пошкодила депо залізничної станції "Київ-Пасажирський", дата-центри та житлові будинки в Києві. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На Одещині внаслідок ударів зазнали пошкоджень навчальний заклад і гуртожиток, також були атаковані два іноземні судна.

Російські війська також завдали ударів по Київщині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжю, Житомирщині, Волині та Рівненщині. Серед пошкоджених об’єктів — енергетична інфраструктура, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 29 вересня о 13:00.

Гості ефіру:

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;

Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ;

Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що під час нічної атаки українська протиповітряна оборона здійснювала збиття цілей, зокрема балістичних. Президент подякував Франції та Німеччині за пакети підтримки української ППО ракетами, передані цими днями.

Також ми інформували, що 29 вересня, на вулиці Жилянській у Києві після ранкової російської атаки правоохоронці обмежили доступ до одного з кварталів. Поліція оточила периметр навколо місця падіння, оскільки там залишається бойова частина, тому людей до небезпечної ділянки не пропускають.