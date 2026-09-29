Росія вже розпочала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких планує залучити до війни проти України. Водночас Москва має намір розширювати вербування іноземців до своїх збройних сил.

"Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають, і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Це важливо, щоб уряди країн, з яких росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо", — заявив Зеленський.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 29 вересня о 8:00.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики

Ігор Тодоров, член Української асоціації зовнішньої політики - Андрій Козінчук, військовий психолог

Андрій Кривущенко, Офіцер штабу батальйону СВОБОДА

Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність"

Володимир В'ятрович, історик, очільник Інституту Національної памʼяті у 2014-2019 роках

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Олексій Якубін, кандидат політичних наук

Ольга Голубицька, психологиня

Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE інформували, що на території Росії присутні солдати Північної Кореї і Кремль готується збільшити їх кількість. В обмін на це Москва платить КНДР технологіями, в тому числі розгорнуто виробництво "Шахедів".

Новини.LIVE також писали, що стрімка мілітаризація Північної Кореї та використання досвіду війни Росії проти України можуть призвести до небезпечних і важкоконтрольованих наслідків на Корейському півострові. Керівник ОП Кирило Буданов закликав світ побачити цей зв’язок, поки ще є час.