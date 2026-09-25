Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво Patriot: ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп остаточно схвалив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп повідомив йому про це під час їхньої останньої зустрічі.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Віталій Кім, міністр у справах ветеранів України;

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України у 2001–2002 роках;

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України у 2016–2019 роках;

Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій".

Новини.LIVE повідомляли, що за словами Зеленського, президент США запевнив його, що Україна отримає відповідні ліцензії. Водночас глава держави не уточнив, коли саме документи передадуть Україні та коли може стартувати виробництво.

Ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що після зустрічі з президентом США переговорні групи провели окремі тривалі переговори щодо деталей мирного процесу. Україна має обговорити напрацювання з європейською стороною, тоді як американська сторона проведе консультації з Росією, після чого сторони планують повернутися до обговорення приблизно через 10 днів.