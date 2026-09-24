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Головна arrow Відео arrow РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE arrow
РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2026 р. 08:00

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2026
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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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Ексклюзив

07:35Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

22 вересня 2026
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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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08:00 РФ застосовує нову тактику та б'є по дата-центрах: ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2026
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19:00 Київ готується до нових викликів: ефір Київського часу

Text

18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

Text

18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни атакували критичну цивільну інфраструктуру України. За його словами, РФ завдала ударів по великих українських дата-центрах, намагаючись перервати потік інформації. Сибіга наголосив, що швидкі попередження про ракетні та дронові загрози є життєво важливими, адже вони рятують життя.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 24 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Зіновій Свереда — доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ;
  • Сергій Тіщенко "Тренер" — командир 96-го окремого батальйону підтримки 3 Армійського корпусу;
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
  • Костянтин Корсун — експерт з питань кібербезпеки.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Києву 24 вересня 2026 року, заявивши про необхідність посилення тиску на Росію. За його словами, під час атаки він саме обговорював із конгресменами США санкції проти РФ та закон Ліндсі Грема. Зеленський закликав США надати перехоплювачі балістичних ракет і посилити санкції проти Росії.

Новини.LIVE також писали, що Росія вночі 24 вересня атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці зафіксували пошкодження житлових і нежитлових будівель та пологового будинку. Наслідки удару зафіксували у п’яти районах міста, виникли займання та руйнування. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше вісім постраждали.

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08:10 З ким залишиться дитина після розлучення: на що звертає увагу суд

Ексклюзив

08:05 Зеленський назвав три можливі варіанти перемир'я

08:00 Допомога від УВКБ ООН: як отримати понад 12 000 грн тим, кому 60+

Ексклюзив

07:49 Зеленський попросив Трампа залучити лідера Китаю до тиску на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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