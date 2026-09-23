Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене ситуації в Україні. Очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Під час засідання планують обговорити ситуацію в Україні.

Переглянути виступ Володимира Зеленського можна у прямій трансляції Новини.LIVE.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, оскільки від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.