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Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

23 вересня 2026 р. 18:25

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

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18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

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15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

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18:25 Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо України: ефір Новини.LIVE

Text

18:08 У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

15:33 Головні заяви лідерів світу на Генасамблеї ООН: прямий ефір

Text

13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

Рада Безпеки ООН проводить засідання, присвячене ситуації в Україні. Очікується виступ президента України Володимира Зеленського.
Під час засідання планують обговорити ситуацію в Україні.

Переглянути виступ Володимира Зеленського можна у прямій трансляції Новини.LIVE.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, оскільки від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.

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18:22 США запросили Путіна на саміт G20, який пройде у грудні

18:21 Вітер, дощі та туман: на Харківщину насувається негода

18:20 Працівник у відпустці: як підприємству передати повістку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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