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Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

22 вересня 2026 р. 13:01

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:44 Зустріч Зеленського та Трампа вже завтра: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп Дмитро Костюк, економічний експерт Юрій Гаврилечко, кореєзнавець Микола Поліщук, політолог Олександр Колесніченко та доктор історичних наук Сергій Стельмах.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять майбутню зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. 

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня Зеленський перебуває у США з робочим візитом. Зокрема, він проведе переговори з Трампом, виступить на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН, а також проведе декілька зустрічей.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що переговори між президентами Штатів та України дозволять досягти прогресу. Однак він вважає завершення російсько-української війни складним завданням.

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13:14 Засуджений за хабар ексмер Бєлгорода загинув на війні

13:05 Нехтування безпекою: чи зобов’язані працівники йти на роботу у тривогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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