Гостями ефіру День.LIVE стали політичний та громадський діяч Микола Томенко, нардеп Дмитро Костюк, економічний експерт Юрій Гаврилечко, кореєзнавець Микола Поліщук, політолог Олександр Колесніченко та доктор історичних наук Сергій Стельмах.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять майбутню зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня Зеленський перебуває у США з робочим візитом. Зокрема, він проведе переговори з Трампом, виступить на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН, а також проведе декілька зустрічей.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що переговори між президентами Штатів та України дозволять досягти прогресу. Однак він вважає завершення російсько-української війни складним завданням.