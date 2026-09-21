Гостями ефіру День.LIVE стали експерт з геоекономіки Олег Саркіц, командир дивізіону перехоплювачів у складі 39-го зенітно-ракетного полку "ПОСІПАКИ" Сергій Мінаєв із позивним Рамзес, кандидат політичних наук Олексій Якубін, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук і директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Дивитися ефір День.LIVE можна з понеділка по п'ятницю з 13:00 до 16:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, а також можливі теми переговорів двох лідерів. Окрему увагу приділять міжнародній політиці та заяві колишнього керівника відділу Центрального розвідувального управління США Ральфа Данненберга про можливий розподіл сфер впливу між США, Китаєм і Росією.

Також у студії говоритимуть про результати першого саміту Карпатської вісімки в Буковелі, де було представлено майже 100 проєктів загальною вартістю близько 40 млрд євро. Серед інших тем — нові санкції США, ситуація з російськими безпілотниками над Запоріжжям та вибори до Державної думи РФ.

Крім того, експерти проаналізують ситуацію в українському аграрному секторі. Йтиметься про збирання зернових, яке охопило близько 60% посівних площ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про телефонну розмову Зеленського та Трампа. За даними Axios, президент США неодноразово просив припинити українські удари по російських НПЗ через їхній вплив на світові ціни на дизель.

Також Новини.LIVE писав про реакцію Китаю на новий санкційний закон США проти Росії. У Пекіні виступили проти односторонніх і вторинних обмежень, які не схвалені ООН або, за позицією Китаю, не мають підстав у міжнародному праві.