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Трамп готовий запровадити санкції Грема проти Росії: ефір Ранок.LIVE

Трамп готовий запровадити санкції Грема проти Росії: ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2026 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Петро Олещук, військовий оглядач Олексій Гетьман, нардеп Федір Веніславський, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, нардеп Арсеній Пушкаренко, політолог Ігор Когут, секретар Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник та в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що законопроєкт Ліндсі Грема успішно пройшов процедурне голосування в Конгресі США. Зокрема, він значно посилює економічний тиск на РФ. Наступний крок — підпис американського президента Дональда Трампа.

Як писали Новини.LIVE, у Палаті представників США 262 конгресмени проголосували "за" санкції, а "проти" — 159. За інформацією представника Білого дому, Трамп планує підписати законопроєкт.

А республіканець Дон Бейкон висловив незгоду з підходом Трампа, який, за його оцінкою, намагається зберігати роль "нейтрального арбітра" у війні Росії проти України. Він наголосив, що Вашингтон має чітко підтримувати Україну.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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