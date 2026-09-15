Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2020–2024) Станіслав Броневицький, нардеп Олексій Гончаренко, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян, кандидат політичних наук Олексій Якубін, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера та командир групи Терра у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов з позивним "Абдула".

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа, що Україна та Росія домовилися утримуватися від ударів по об’єктах енергетичного сектору.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських об’єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме", — зазначив Трамп.

Водночас він не уточнив, на який період та коли саме діятиме домовленість між двома країнами не атакувати енергооб’єкти.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що американська сторона виступила з пропозицією щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по об’єктах критичної інфраструктури. За його словами, Київ готовий погодитися на такий формат, якщо він стане першим кроком до реального зниження напруженості та забезпечить тривале припинення російських атак.

Раніше Трамп звернувся до Зеленського із закликом не завдавати ударів по російських запасах дизельного пального. На його думку, такі атаки можуть посилювати дефіцит дизеля та створювати додаткові проблеми на світовому ринку.