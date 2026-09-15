Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE arrow
Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026
Text

18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026
Text

18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026
Text
Ексклюзив

20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026
Text

18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2020–2024) Станіслав Броневицький, нардеп Олексій Гончаренко, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян, кандидат політичних наук Олексій Якубін, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера та командир групи Терра у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов з позивним "Абдула".

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа, що Україна та Росія домовилися утримуватися від ударів по об’єктах енергетичного сектору.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських об’єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме", — зазначив Трамп.

Водночас він не уточнив, на який період та коли саме діятиме домовленість між двома країнами не атакувати енергооб’єкти.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що американська сторона виступила з пропозицією щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по об’єктах критичної інфраструктури. За його словами, Київ готовий погодитися на такий формат, якщо він стане першим кроком до реального зниження напруженості та забезпечить тривале припинення російських атак.

Раніше Трамп звернувся до Зеленського із закликом не завдавати ударів по російських запасах дизельного пального. На його думку, такі атаки можуть посилювати дефіцит дизеля та створювати додаткові проблеми на світовому ринку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:42 РФ атакувала регіони України: троє вбитих і 11 поранених

08:18 У США готують остаточне голосування за санкції проти РФ

08:16 Світоліна та Костюк встановили рекорд України у рейтингу WTA

08:16 Літаки НАТО вперше збили дрон у повітряному просторі Литви

08:10 2 група інвалідності: на які пільги можуть розраховувати українці у вересні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога до 800 000 грн: хто отримає з людей з інвалідністю

Text

08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

Ексклюзив

07:59 Чернєв: в Україні уже кодифікують зброю проти швидкісних дронів

07:34 Від суперечки до нападу: коли військовий ТЦК може стріляти

Ексклюзив

07:27 Зеленський і Трамп можуть зустрітися на Генасамблеї ООН

08:42 РФ атакувала регіони України: троє вбитих і 11 поранених

08:18 У США готують остаточне голосування за санкції проти РФ

08:16 Світоліна та Костюк встановили рекорд України у рейтингу WTA

08:16 Літаки НАТО вперше збили дрон у повітряному просторі Литви

08:10 2 група інвалідності: на які пільги можуть розраховувати українці у вересні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога до 800 000 грн: хто отримає з людей з інвалідністю

Ексклюзив

07:59 Чернєв: в Україні уже кодифікують зброю проти швидкісних дронів

07:34 Від суперечки до нападу: коли військовий ТЦК може стріляти

Ексклюзив

07:27 Зеленський і Трамп можуть зустрітися на Генасамблеї ООН

07:25 Статус, виплати й житло: що зміниться для переселенців вже за місяць

06:33 Одесити про порожні полиці: чи настав час запасатися продуктами

11 вересня
Репортаж

06:33 Виклики для економіки та курс долара: що чекає на одеситів восени

10 вересня

06:33 Напівпорожні полиці в магазинах: чи роблять одесити запаси продуктів

9 вересня

06:33 Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

8 вересня

06:33 Переговори зі спецпредставниками США: чого очікують одесити

5 вересня

06:33 Продукти в супермаркетах Одеси: ціни та наявність товарів

4 вересня
Ексклюзив

06:40 Кількість українців неухильно скорочується, – Лібанова

2 вересня

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

Text

08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня
Text

18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

14 вересня 2026 р. 18:56
НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

14 вересня 2026 р. 17:27
Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

14 вересня 2026 р. 13:13
Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026 р. 08:00
ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2026 р. 18:05
РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

11 вересня 2026 р. 13:00
Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026 р. 08:00
Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

10 вересня 2026 р. 20:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації